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Производитель пианино Grotrian-Steinweg возбудил процедуру банкротства.

Примерно тридцать пять человек пострадали

 and  Ksenia Johnson
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Производитель пианино Grotrian-Steinweg возбудил процедуру банкротства.

"Производитель пианино Grotrian-Steinweg, столкнувшийся с финансовыми трудностями, подал заявление о банкротстве. Об этом объявил суд Брауншвейга. По данным профсоюза IG Metall, около 35 сотрудников могут пострадать.

Представитель профсоюза IG Metall Дэвид Рёслер прокомментировал ситуацию: "Сотрудники сейчас находятся в неопределенном положении". Компания испытывала финансовые трудности в течение некоторого времени, что привело к сокращению рабочих мест, объявленному весной. С августа прекратились выплаты зарплат.

Профсоюз связывает это с трудностями во всей отрасли. После краткого роста спроса во время пандемии коронавируса глобальный спрос на пианино и фортепиано снова стабилизировался, пояснил Рёслер. Пока временный администратор по банкротству не сделал никаких заявлений.

Grotrian-Steinweg известен как один из старейших производителей пианино в мире. Его корни уходят в пианиноfactory, основанное Генрихом Штейнвегом в Вольфенбюттеле возле Брауншвейга в 1835 году. С 2015 года компания принадлежит группе Parsons Music Group из Гонконга. Кроме Grotrian-Steinweg, в Брауншвейге есть еще один производитель пианино, Schimmel, с около 80 сотрудниками. Американский производитель пианино Steinway также ведет свою историю от семьи Штейнвег.

К удивлению, в августе больше компаний в Германии подали заявление о банкротстве, чем в том же месяце прошлого года. Preliminary figures от Federal Statistical Office показывают, что почти на 11 процентов больше процедур было инициировано с судами, чем в предыдущем году. По состоянию на июнь этого года наблюдается рост менее 10 процентов. Однако окончательность всех этих процедур банкротства еще предстоит определить. На основе этих окончательных цифр, примерно 10 702 корпоративных процедуры банкротства были поданы в течение первого полугодия этого года, включая июнь. Это существенный квартальный рост по сравнению с первым полугодием 2023 года.

В соответствии с правилами, банк должен предоставить необходимую помощь Grotrian-Steinweg в ходе процедуры банкротства. Это неопределенное время для сотрудников подчеркивает необходимость потенциальной поддержки со стороны финансовых институтов.

Учитывая отраслевые трудности, банк должен рассмотреть возможность предложения гибких условий погашения или вариантов реструктуризации для содействия финансовому восстановлению Grotrian-Steinweg."

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