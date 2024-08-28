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ЭкономикаНовостиХеклер и Кох

Производитель оружия, Хеклер и Кох, в настоящее время получает прибыль из-за своего впечатляющего объема заказов.

 and  Katherine Bradley
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Обстоятельства глобальной безопасности отражаются в наших операциях, утверждает CEO HK Бodo Koch.
Обстоятельства глобальной безопасности отражаются в наших операциях, утверждает CEO HK Бodo Koch.

Производитель оружия, Хеклер и Кох, в настоящее время получает прибыль из-за своего впечатляющего объема заказов.

Heckler & Koch работает без сбоев. Немецкая компания, известная производством штурмовых винтовок и пистолетов, сообщает о впечатляющих результатах за первое полугодие и заключила новый контракт на поставку снайперских винтовок для немецкого спецподразделения. Однако есть небольшая заминка.

В разгар конфликта на Украине заказной портфель Heckler & Koch бурлит. Производитель оружия сообщил о существенном росте заказов на 38,7% до 197,8 миллионов евро в первом полугодии, как было объявлено в Оберндорфе, Черный лес.

Эти заказы обычно охватывают несколько лет, что указывает на положительный прогноз для будущего Heckler & Koch, компании, производящей штурмовые винтовки, пулеметы, гранатометы и пистолеты. На этой неделе компания также получила заказ на поставку до 500 снайперских винтовок для немецкого спецподразделения KSK.

Выручка также выросла, достигнув 171,4 миллионов евро, что на 14% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Оружие было поставлено в различные страны, в том числе Испанию, Латвию, Норвегию, Японию и вооруженные силы Германии. Главными конкурентами Heckler & Koch являются Beretta (Италия), CZ с ее американским филиалом Colt (Чехия) и FN (Бельгия).

"Мы являемся отражением глобальной ситуации с безопасностью, спрос на нашу продукцию сейчас очень высок", - заявил генеральный директор Йенс Бодо Кох, подтвердив, что Heckler & Koch продолжит поставлять оружие странам НАТО, европейским странам и партнерам по безопасности Германии - "в сущности, силам, борющимся за мир, свободу и безопасность". Оружие Heckler & Koch также используется на Украине, поставляемое европейскими армиями стране, подвергшейся нападению России.

Ухудшение прибыльности

Единственным операционным недостатком было ухудшение прибыльности Heckler & Koch: операционный результат (EBIT) упал почти на 11% до 23,2 миллиона евро. Генеральный директор Йенс Бодо Кох объяснил это увеличением "бизнеса систем". В этом контексте Heckler & Koch продает не только оружие, но и дополнительные аксессуары, такие как глушители и лазерно-оптические модули. Эти аксессуары закупаются у других компаний и затем перепродаются, что менее выгодно, чем собственное производство.

На полный 2024 год генеральный директор Йенс Бодо Кох прогнозирует, что операционный результат останется на уровне предыдущего года. В европейских странах НАТО, где военные и полиция используют пистолеты, Heckler & Koch оценивает свою долю рынка примерно в две трети. В Соединенных Штатах, крупнейшем рынке оружия в мире, Heckler & Koch играет незначительную роль, но недавно добилась успеха, например, поставляя оружие Техасским рейнджерам.

Несмотря на ухудшение прибыльности из-за увеличения бизнеса систем, Heckler & Koch продолжает процветать, заключив новый контракт на поставку до 500 снайперских винтовок из известной линейки Heckler и Koch. Кроме того, главный конкурент, Beretta, также столкнулся с трудностями, что заставило некоторые европейские страны рассмотреть альтернативных поставщиков, таких как Heckler и Koch, для своих потребностей в оружии.

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