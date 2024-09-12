Производитель фруктовых соков, Корнер Гранини, отзывает продукцию.

Компания-производитель напитков Eckes-Granini отзывает определенные бутылки объемом 0,5 литра своего напитка "ФруктТигр Фруктовый Напиток" в частности, яблочно-клубничный сорт. Пострадавшие бутылки имеют сроки годности 24, 25, 26 и 27 января 2025 года. Компания, расположенная в Нидер-Ольме возле Майнца, предупреждает, что эти бутылки могут покрыться плесенью.

Плесень может проявляться в виде пятен или изменений цвета на или внутри напитка, или изменять консистенцию напитка или издавать неприятный запах, даже если напиток внешне кажется нормальным. Eckes-Granini советует не пить напиток и оставить бутылки закрытыми. Они рекомендуют либо утилизировать бутылки, либо вернуть их в место покупки для полного возврата стоимости покупки.

Проблема с пострадавшими бутылками ФруктТигр Фруктовый Напиток от Eckes-Granini связана с возможным ростом плесени, основанным на "предположении о плесени". Даже если напиток внешне кажется нормальным, плесень может проявляться в виде пятен, изменений цвета или изменять консистенцию и издавать неприятный запах.

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