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Произошло ли в Констанцком озере массовое вымирание?

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Уменьшение количества пойманной ювенильной рыбы или мальков в озере Констанц имеет положительное...
Уменьшение количества пойманной ювенильной рыбы или мальков в озере Констанц имеет положительное значение.

Произошло ли в Констанцком озере массовое вымирание?

С 1950-х годов трехиглый колюшка стала обычным явлением в озере Констанц. Но с 2012 года ее популяция начала расти в геометрической прогрессии. К сожалению, этот когда-то многочисленный вид теперь трудно найти. Ученые предложили две потенциальные причины.

В течение значительного периода времени она доминировала в популяции свободно плавающих рыб в озере Констанц. Однако недавняя оценка озера показала резкое сокращение их числа. По словам Александра Бринкера, ведущего исследователя рыболовной станции в Лангенаргене, они поймали сотни колюшек во время последних рыболовных операций, но теперь их осталось всего около 50.

Серебристая рыба, научное название которой Gasterosteus aculeatus, была впервые замечена в озере Констанц в 1950-х годах. Ее численность с 2012 года росла экспоненциально, составляя более 90% свободно плавающих рыб в начале этого года. Она питается планктоном, на котором питаются местные белые рыбы, и также поедает их икру и личинок.

Вредный чужеродный вид

Внезапное исчезновение колюшек озадачило ученых. В озере Констанц не было найдено никаких признаков массовой гибели рыбы, сказал Бринкер. Вместо этого виновником может быть болезнь или паразит.

Ни ученые, ни рыбаки не оплакивают исчезновение трехиглых колюшек в озере Констанц. Этот, предположительно, интродуцированный вид наносил ущерб экосистеме в течение многих лет. Популяция белой рыбы, которая должна быть доминирующим видом в озере, неуклонно снижалась.

"Если сокращение колюшек будет подтверждено, это может существенно способствовать восстановлению популяций белой рыбы", - сказал Бринкер. Preliminary data suggests that whitefish are showing signs of improvement: "They no longer look as malnourished."

Трехиглая колюшка когда-то была доминирующим видом в озере Констанц, известная своим большим количеством этой рыбы. Однако недавние оценки показывают резкое сокращение их числа, вызывая озабоченность ученых.

Несмотря на то, что трехиглые колюшки были обычным явлением в озере Констанц с 1950-х годов, их теперь трудно найти, что потенциально может способствовать восстановлению популяции местной белой рыбы.

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