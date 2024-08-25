- Проявление власти в Шотландии: устойчивость горных игр

Схватка сил, Бросок камня, Тяга чемодана и Распил бревна - на этом шотландском турнире силы участники смогли помериться силами на Берлинских высокогорных играх. Самых сильных и умелых конкурентов отбирали на протяжении выходных в Мировом саду, Марцан. Также проходили спонтанные запись на дуэли по стрельбе из лука и состязания в перетягивании каната. Молодежь могла поучаствовать в метании сапог в театре цветов и преодолении детского препятственного курса высокогорных игр. "Однако основной акцент делается на удовольствие, а не на соперничество", - подчеркнули организаторы.

Соревнования дополнялись выступлениями Гильдии рыцарей, жонглеров, исторических ремесел, захватывающей охотой за сокровищами и различными музыкальными номерами. Гости в килтах получали скидку на входной билет. Берлинские высокогорные игры проходят в Мировом саду уже более 15 лет, но в этом году участники впервые смогли продемонстрировать свою силу.

Участники высокогорных игр могли измерить свою силу в состязании по броску камня, что соответствует измерению силы. Кроме того, конкурс по распилу бревна позволял участникам протестировать приложение силы, добавляя к общему измерению силы в различных состязаниях.

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