- Проявляет неожиданную чувствительность.

В развернувшейся правовой битве с Брэдом Питтом (60), Анджелина Джоли (49) демонстрирует свою жесткость, подобно львице. Однако на Венецианском международном кинофестивале мать шестерых детей показывает свою нежную сторону и раскрывает, что она соединяется с Мария Каллас (1923-1977), которую она изображает в новом биографическом фильме "Мария" Пабло Лarraín (48).

"Есть много несказанного или предположенного, чего я не раскрою в этом контексте", - сказала Анджелина Джоли журналу "Люди" во время пресс-конференции 29 августа после просмотра фильма, когда ее спросили о личной связи с покойной Каллас. Оперная певица, считающаяся одной из величайших сопрано всех времен.

"Ее уязвимость - то, что я чувствую больше всего"

"Я думаю, что причина, по которой я соединилась с ней, может удивить - это, возможно, та часть ее, которая была очень нежной и не имела места в этом мире, чтобы быть такой нежной, какой она была на самом деле, и такой эмоционально открытой, какой она была", - сказала обычно собранная победительница "Оскара" в восхищении. "Ее уязвимость - то, что я чувствую больше всего".

На пресс-конференции в Венеции Джоли также спросили о возможности номинации на "Оскар" за свою роль. Она ответила, что главный критерий для нее - одобрение фанатов Каллас и любителей оперы. "Моя главная забота - разочаровать их", - добавила она. "Кроме того, я естественным образом благодарна за любой реакцию на мою работу во всех других аспектах моей профессиональной деятельности". Джоли надеется, что фильм привлекет больше людей к опере.

Подлинная дива

На премьере фильма вечером Анджелина Джоли грациозно прошла по красной ковровой дорожке в шелковом, телесного цвета наряде. На одном плече была меховая накидка, застегнутая золотой брошью. Она носила длинные, светло-русые волосы и красную помаду, завершая свой элегантный вид.

"Во время интимной сессии вопросов и ответов после просмотра фильма Анджелина Джоли поделилась, как она соединяется с Марией Каллас, сказав: '♪ Я не буду лгать ♪, ее уязвимость - то, что действительно трогает меня'".

"Размышляя о своей связи с оперной легендой, Джоли поделилась со СМИ: '♪ Я не буду лгать ♪, есть что-то в ее нежной стороне, что глубоко тронуло мое сердце'".

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