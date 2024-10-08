Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНалоговая реформа

Прогрессивные центристы выступают за повышение налогов

Облегчить ношу рабочего класса

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Круг Сайейгера предсказывает будущую налоговую нагрузку в 48% на годовой доход в 278 000 евро, что...
Круг Сайейгера предсказывает будущую налоговую нагрузку в 48% на годовой доход в 278 000 евро, что выше текущих 45%.

Прогрессивные центристы выступают за повышение налогов

Консервативное крыло фракции СДПГ выступает за изменения в верхней налоговой ставке, чтобы облегчить налоговое бремя для среднеобеспеченных немцев. Как сообщает журнал Stern, Круг Зеехейма предлагает, чтобы нынешняя верхняя ставка налога на доходы в 42% применялась только к высокооплачиваемым работникам. В частности, это коснется singles, зарабатывающих более 80 000 евро в год, и супружеских пар, зарабатывающих более 175 000 евро в год. Для самых богатых людей верхняя налоговая ставка вырастет до 45%. В настоящее время 45-процентная налоговая ставка, применяемая к доходам всего выше 278 000 евро, будет повышена до 48%, согласно предложениям Круга Зеехейма.

Документ, полученный Stern, заявляет: "Мы - партия трудящегося среднего класса". Он утверждает, что СДПГ потеряла поддержку из-за отсутствия фокуса на темы, которые находят отклик у немецкой общественности, в результате "неверной осторожности". Документ стратегииaims to shift the SPD's political focus more strongly toward the middle class of Germany, Limbacher told Stern. В своих словах, "С помощью этого документа стратегии мы хотим внести свой вклад в то, чтобы политический компас СДПГ стал более заметно ориентированным на трудящийся средний класс этой страны". Лимбахер резюмирует инициативу Зеехейма следующим образом: "Действие вместо жалоб - это наш подход".

Круг Зеехейма также выступает за увеличение детских пособий, налоговые льготы, бесплатные ежедневные обеды для всех школьных и дошкольных детей, увеличение минимальной заработной платы до 15 евро и значительные экономические инвестиции. Они предлагают пересмотреть выплату пособий гражданам приходящим украинским беженцам в долгосрочной перспективе и внедрить более целенаправленную программу пособий гражданам.

Фокус Круга Зеехейма на налоговой реформе включает в себя аргументы в пользу модифицированной верхней налоговой ставки, которая коснется только высокооплачиваемых работников, с целью снижения налогового бремени для среднеобеспеченных немцев. Поскольку партия стремится стать голосом трудящегося среднего класса, реализация налоговой реформы становится важной частью их стратегии по восстановлению поддержки.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно