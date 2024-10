Прогрессивные центристы выступают за повышение налогов

Консервативное крыло фракции СДПГ выступает за изменения в верхней налоговой ставке, чтобы облегчить налоговое бремя для среднеобеспеченных немцев. Как сообщает журнал Stern, Круг Зеехейма предлагает, чтобы нынешняя верхняя ставка налога на доходы в 42% применялась только к высокооплачиваемым работникам. В частности, это коснется singles, зарабатывающих более 80 000 евро в год, и супружеских пар, зарабатывающих более 175 000 евро в год. Для самых богатых людей верхняя налоговая ставка вырастет до 45%. В настоящее время 45-процентная налоговая ставка, применяемая к доходам всего выше 278 000 евро, будет повышена до 48%, согласно предложениям Круга Зеехейма.

Документ, полученный Stern, заявляет: "Мы - партия трудящегося среднего класса". Он утверждает, что СДПГ потеряла поддержку из-за отсутствия фокуса на темы, которые находят отклик у немецкой общественности, в результате "неверной осторожности". Документ стратегииaims to shift the SPD's political focus more strongly toward the middle class of Germany, Limbacher told Stern. В своих словах, "С помощью этого документа стратегии мы хотим внести свой вклад в то, чтобы политический компас СДПГ стал более заметно ориентированным на трудящийся средний класс этой страны". Лимбахер резюмирует инициативу Зеехейма следующим образом: "Действие вместо жалоб - это наш подход".

Круг Зеехейма также выступает за увеличение детских пособий, налоговые льготы, бесплатные ежедневные обеды для всех школьных и дошкольных детей, увеличение минимальной заработной платы до 15 евро и значительные экономические инвестиции. Они предлагают пересмотреть выплату пособий гражданам приходящим украинским беженцам в долгосрочной перспективе и внедрить более целенаправленную программу пособий гражданам.

Фокус Круга Зеехейма на налоговой реформе включает в себя аргументы в пользу модифицированной верхней налоговой ставки, которая коснется только высокооплачиваемых работников, с целью снижения налогового бремени для среднеобеспеченных немцев. Поскольку партия стремится стать голосом трудящегося среднего класса, реализация налоговой реформы становится важной частью их стратегии по восстановлению поддержки.

