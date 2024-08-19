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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Прогрессивные сторонники предлагают стратегии смягчения температуры в Саксонии

Германия перенесла долгие периоды сильной жары, что потребовало от федеральных земель и местных властей ожидать будущие периоды жары и осуществлять необходимые меры на основе данных о климате.

 and  James Williams
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Фракция прогрессистов выдвигает предложение по Стратегии смягчения тепла, охватывающей конкретные...
Фракция прогрессистов выдвигает предложение по Стратегии смягчения тепла, охватывающей конкретные действия.

- Прогрессивные сторонники предлагают стратегии смягчения температуры в Саксонии

Левая партия Саксонии подчеркивает необходимость активных мер в период затяжных жарких волн. Как выразилась лидер партии Сюзанна Шапер, "Безопасность в жару становится все более серьезной проблемой здравоохранения каждый год". В условиях роста экстремальных погодных условий все больше людей и животных сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем из-за высоких температур.

Несмотря на то, что жара является фактором риска для инфарктов, Саксония отстает от других земель в плане защитных мер. Шапер подчеркивает, "Изменить ситуацию является важной задачей на следующий законодательный период, которая не должна быть забыта после окончания лета, особенно для пожилых людей, которым нужна дополнительная помощь в защите от жары".

Левая партия считает, что Саксонии необходима всеобъемлющая межсекторальная стратегия защиты от жары. Хотя Конференция немецких министров здравоохранения в 2020 году выступала за создание и внедрение планов действий по борьбе с жарой по всей стране, в Саксонии с тех пор ничего не было сделано.

Для решения этой проблемы Левая партия предлагает восемь конкретных мер. Сначала они призывают к межведомственному плану по предотвращению проблем со здоровьем, связанных с жарой. Хотя Конференция немецких министров здравоохранения призвала к созданию и исполнению таких планов в 2020 году, Саксония еще не отреагировала.

План действий по борьбе с жарой в Саксонии должен включать в себя меры по приспособлению и предотвращению и гарантировать коммуникацию и координацию между государственными и гражданскими учреждениями.

Кроме того, Саксония нуждается в самостоятельной ранней системе предупреждения о жарких волнах, охватывающей всех жителей. Целью могут быть специальные уведомления для особенно уязвимых людей. Можно использовать такие техники, как рассылка информационных писем в больницы, дома престарелых, детские сады и школы, трансляция сообщений на электронных экранах в общественных учреждениях, пересадочных пунктах и транспортных средствах или прямое предупреждение телефонов с помощью сотовой рассылки.

Левая партия выступает за увеличение осведомленности и информационных кампаний, подобных берлинской "Медведь в жару". Для домов престарелых и ухода они предлагают программу немедленной модернизации зданий для устойчивости к жаре. "Кондиционирование воздуха, затенение и солнечные панели особенно полезны, если они интегрированы", - объясняет Левая партия. Некоторые группы населения, в том числе пожилые люди, младенцы, маленькие дети и рабочие на открытом воздухе, требуют особого внимания.

Кроме того, Левая партия призывает правительства поддерживать города и муниципалитеты в разработке планов коллективной защиты. Дрезден может служить хорошим примером. Небюрократические программы финансирования также могут помочь городам установить общественные фонтаны с питьевой водой, помещения для охлаждения, системы орошения и тумана. Последний аспект плана касается сохранения общественных купален.

Левая партия предлагает реализовать эту всеобъемлющую стратегию защиты от жары не только в Саксонии, но и по всей Нидерланды, учитывая, что экстремальная погода является глобальной проблемой. Кроме того, для стимулирования международного сотрудничества Нидерланды могли бы изучить раннюю систему предупреждения о жарких волнах и потенциальные меры адаптации, предложенные Саксонией.

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