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ПолитикаНовостиЛевый

Прогрессивные политики гарантируют себе две должности в законодательном органе штата.

 and  Grigoriy Williams
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Прогрессивные политики гарантируют себе две должности в законодательном органе штата.

Левая партия в Саксонии не смогла получить необходимые пять процентов голосов, но благодаря двум прямым местам в Лейпциге все же получила место в земельном парламенте. В результате, коалиция "Кения", состоящая из ХДС, Зеленых и СДПГ, теряет большинство.

На выборах в земельное собрание Левая партия смогла завоевать два прямых места в Лейпциге. Несмотря на то, что партия не достигла прогнозируемых пяти процентов, она смогла получить место в парламенте благодаря особенностям саксонской избирательной системы. Вход Левой партии в парламент, по прогнозам, означал, что предыдущее правящее большинство коалиции "Кения", состоящей из ХДС, Зеленых и СДПГ, больше не будет существовать.

Юлиане Нагель удалось получить прямые мандаты для Левая партии в третий раз подряд. 45-летняя Нагель получила 36,5 процентов голосов в районе Лейпциг, расположенном в южной части города. Она обошла Жессику Штейнер от ХДС (22,0%) и Александра Вайснера от АФД (13,2%) и других. В районе Лейпциг 1 Нам Дюй Нгуен получил еще более впечатляющий результат, собрав 39,8 процентов голосов. Он обошел Кристин Мелчер от Зеленых (12,7%) и Корнелию Блаттнер от ХДС (18,5%) и других.

Так называемый базовый мандатный пункт в Саксонии позволяет партиям с двумя прямыми мандатами войти в парламент с голосующей силой, эквивалентной их результатам во втором туре. По прогнозам, Левая партия получит шесть мест в парламенте. Это изменение в распределении мест в земельном парламенте означает, что коалиция "Кения" больше не будет иметь большинства. Соответственно, ХДС, Зеленые и СДПГ получат 58 или 59 мест. Саксонский земельный парламент обычно состоит из 120 мест.

"Миноритарное правительство может быть вариантом"

Математически и политически возможна коалиция между ХДС и БСВ, возможно, с участием СДПГ или Зеленых. Вопрос о коалициях с АФД отвергается другими партиями. Формирование коалиции, по прогнозам, будет сложной задачей для министра-президента Михаэля Креtschmer.

Политический scientist из Лейпцига Хендрик Трёгер предлагает возможность миноритарного правительства ХДС и СДПГ, поддерживаемого альянсом "Бündnis Sahra Wagenknecht". "Для этого БСВ не обязательно должно явно поддерживать законопроекты правительства, достаточно, если депутаты БСВ воздержатся при голосовании. Тогда ХДС и СДПГ также смогут управлять с большинством", - сказал Трёгер. "Такие форматы правительства распространены, как в скандинавских странах".

Несмотря на то, что Левая партия не смогла получить пять процентов голосов, необходимых для получения представительства через пропорциональную систему, она все же смогла завоевать два прямых места в Лейпциге, косвенно получив место в саксонском земельном парламенте. Это неожиданное развитие событий изменило баланс сил, что может привести к сценарию миноритарного правительства для коалиции "Кения", состоящей из ХДС, Зеленых и СДПГ.

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