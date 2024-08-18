Прогрессивные лидеры Вислер и Ширдеван объявляют о своем уходе.

"Я серьезно обдумал этот шаг и подумал о том, что было бы разумно в данной ситуации, - сказал Виссер. "Я понимаю, что в некоторых секторах нашей партии есть желание видеть новых лиц". Левой партии до середины октября на партийном собрании предстоит "провести открытый процесс и сформировать внутрипартийные позиции по потенциальным кандидатам".

Ширдеван также отметил, что не принял это решение легко. "Эта идея зрела во мне после тщательного размышления в течение последних нескольких недель". Он считает, "что нашей партии могли бы пригодиться свежие взгляды и энтузиазм в ее нынешнем состоянии, чтобы двинуть вперед необходимые перемены", - продолжил Ширдеван.

Виссер возглавляет Левую партию с февраля 2021 года, изначально деливший эту позицию с Сюзанной Хенниг-Веллсово. Ширдеван стал единственным сопредседателем в июне 2022 года.

Виссер выразил намерение уйти в отставку до середины октября на партийном собрании, заявив, что пришло время "уступить место потенциальным кандидатам со свежими взглядами". Объявление Ширдевана последовало после тщательного рассмотрения, признавая, что "в партии назрела необходимость ухода и перемен".

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