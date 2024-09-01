- Прогрессивные кандидаты получают прямое представительство в Лейпциге.

Либеральная фракция одержала две immediatе triumphа на региональных выборах в Лейпциге. В результате особенности саксонской избирательной системы эта победа дает им доступ к законодательному органу, несмотря на ожидания не преодолеть пятипроцентный барьер. С вхождением Левых в ландтаг альянс КДП, Зеленых и СДП, по мнению аналитиков, больше не будет иметь большинства.

Юлиане Нагель обеспечила себе третий подряд прямой мандат от Левых в Лейпциге-Юг. В 45 лет она получила 36,5% голосов, опередив соперников, таких как Джессика Штейнер от ХДС (22%) и Александр Вайснер от АФД (13,2%).

Нам Дюй Нгуен получил еще больше поддержки в Лейпциге 1. 28-летний кандидат получил 39,8% голосов, обойдя соперников, таких как Кристин Мелчер от Зеленых (12,7%) и Корнелия Блаттнер от ХДС (18,5%).

В соответствии с саксонским правилом о прямых мандатах партии, получившие два прямых мандата, имеют право войти в парламент с общим количеством голосов, полученных на втором месте. Левые теоретически могут назначить шесть представителей в законодательный орган.

Это перераспределяет парламентские места, угрожая большинству альянса КДП, Зеленых и СДП. По оценкам, ХДС, Зеленые и СДП будут иметь 58 или 59 мест, что сокращает обычное количество мест в ландтаге Саксонии до 120.

В свете этих выборов партия Левых из Германии теперь будет представлена в законодательном органе, учитывая их успех в Лейпциге. Альянс КДП, Зеленых и СДП, возможно, больше не будет иметь большинства из-за этого изменения в распределении мест в ландтаге Саксонии.

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