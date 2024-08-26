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Прогрессивный правительственный чиновник Стрейтманнс стремится стать членом BSW

 and  Anthony Ross
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Прогрессивный правительственный чиновник Стрейтманнс стремится стать членом BSW

Влияние Левых уменьшается в Восточной Германии, в то время как BSW переживает всплеск популярности. Теперь высокопоставленный чиновник из Мекленбурга - Передней Померании рассматривает возможность присоединиться к партии "Левые", возглавляемой Сахрой Wagenknecht. Это не первый раз, когда он меняет свою политическую лояльность.

Фридрих Штратманнс, государственный секретарь в Министерстве юстиции Мекленбурга - Передней Померании с ноября 2021 года, заявил о своем намерении присоединиться к Альянсу за будущее Германии (BSW). 63-летний Штратманнс, который когда-то был членом WASG с 2005 года и представлял партию "Левые" в Бундестаге с 2017 по 2021 год, рассказал о своем прошлом членстве в СДПГ, которое он покинул из-за законов Hartz-IV в 2016 году. Его уход из СДПГ был отмечен в интервью газете "Neue Westfälische". Осталось неясным, повлияет ли его запланированная политическая смена на его роль государственного секретаря.

В ответ на портал t-online Штратманнс осудил партию "Левые" за пренебрежение своими основными ценностями, такими как "мир". Он связал это с отсутствием лидеров партии "Левые" на митинге за мир, возглавляемом Сахрой Wagenknecht и Алисой Шварцер, у Бранденбургских ворот в феврале 2023 года, а также с миграционной политикой партии. Что касается предстоящей смены персонала, Wagenknecht похвалила Штратманнса как "квалифицированного юриста и эффективного политика". Штратманнс не стесняется высказывать свое мнение, особенно во время пандемии, когда он выступал за конституционные и гражданские права.

BSW усиливает свое присутствие в Восточной Германии

Наступающие выборы в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, назначенные на это воскресенье, через три недели и в феврале соответственно, могут привести к значительному укреплению BSW. Недавние опросы показывают, что BSW получила двузначные результаты во всех трех штатах, что может привести к ее вхождению в соответствующие земельные парламенты. К party уже присоединились видные фигуры, такие как бывший лидер фракции "Левых" в Бундестаге Амира Мохамед Али.

Партия "Левые" получила лишь 2,7% голосов на выборах в Европарламент, состоявшихся в июне, и в настоящее время имеет 3% в национальных опросах. В 2021 году она не смогла преодолеть 5-процентный барьер с 4,9%, но смогла войти в Бундестаг благодаря прямым мандатам.

Всплеск популярности BSW в Восточной Германии привлек внимание высокопоставленных перебежчиков, таких как Фридрих Штратманнс, которые заинтересованы в присоединении к партии. Штратманнс, бывший член СДПГ и партии "Левые", критиковал пренебрежение партией "Левых" ценностями, такими как "мир" и миграционная политика, что может укрепить присутствие BSW на предстоящих выборах в земельные парламенты.

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