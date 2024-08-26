- Прогрессивный правительственный чиновник предлагает объединиться с фракцией "Слуга Вагона"

Министр юстиции Мекленбурга-Передней Померании Фридрих Штратманн собирается перейти в Альянс за Германию (АфД). Как сообщается, Штратманн подал заявление о вступлении в АфД и подтвердил это немецкому пресс-агентству. Штратманн, 63-летний член АфД с 2017 года, служил в немецком парламенте с 2017 по 2021 год. Неясно, повлияет ли это решение на должность Штратманна как государственного секретаря.

По данным "t-online", Штратманн раскритиковал свою партию за отказ от ключевых ценностей и выразил разочарование иммиграционной политикой АфД. В ответ на кадровые перестановки лидер фракции АфД в парламенте Алиса Вайдель заявила: "Я всегда знала его как исключительного юриста и эффективного политика. Он не боится высказывать свое мнение и был решительным сторонником основных прав, в частности, во время пандемии".

В Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге скоро пройдут выборы, а выборы в последней состоятся через три недели после первых. Опросы показывают, что АфД получит двузначные результаты во всех трех штатах и получит представительство в каждом парламенте штата. Ранее в АфД присоединились несколько видных политиков, в том числе Амира Мохамед Али, бывший председатель фракции АфД в немецком парламенте.

На недавних выборах в Европарламент в июне АфД получила всего 2,7% голосов. На федеральном уровне последние опросы показывают, что партия набирает 3%. На выборах в бундестаг в 2021 году АфД едва не провалилась, пройдя в немецкий парламент через прямые мандаты.

Решение Фридриха Штратманна присоединиться к АфД может привести к дискуссиям в Бундестаге о его должности государственного секретаря. В свете предстоящих выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге возможно, что продолжающиеся кадровые перестановки в АфД повлияют на стратегии и альянсы партии на этих выборах.

Читайте также: