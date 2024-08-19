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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Прогрессивный политический деятель Берлина ожидает положительного импульса, вытекающего из перехода руководства.

Федеральное левое крыло, существенно ослабленное, в настоящее время проходит реконструкцию. Сейчас председатель земельного правления Берлина делится своими ожиданиями в отношении этого периода регенерации.

 and  Ksenia Johnson
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Вождь Баварии одержал новую победу на выборах

- Прогрессивный политический деятель Берлина ожидает положительного импульса, вытекающего из перехода руководства.

Глава левой партии Берлина Макс Ширмер надеется, что предстоящая смена руководства на национальном уровне остановит падение партии. "Нам нужно вновь объединиться и занять агрессивную позицию, чтобы побеждать на выборах", - сказал Ширмер немецкому агентству прессы. "Нам нужен четкий фокус, направленный на настоящие проблемы людей, а не на прошлые разногласия. Левые стоят на стороне тех, кто тяжко трудится и заслуживает большего признания, чем получает сейчас", - заявил Ширмер. Это должно отразиться в политике партии.

Текущие совместные лидеры Янина Висслер и Мартин Ширдеван объявили о своем уходе в воскресенье и не будут баллотироваться на пост председателя на партийном собрании в Халле в октябре. Серия выборных поражений и растущая критика двойного руководства, а также сецессия Альянса Сахры Вагенкнехт (BSW) ослабили партию. Ширдеван призвал положить конец "частично разрушительным внутрипартийным распрям".

Ширмер выразил "глубокую благодарность и уважение" к двойному руководству, которое было на месте с 2022 года и вело левых через различные крупные кризисы, превратив их в живую партию с тысячами новых членов.

Ширмер выступает за упорядоченную передачу полномочий

Теперь должен произойти упорядоченный переход полномочий с широким участием членов, считает Шимер. Левые в Берлине, крупнейшее земельное отделение партии, поддержат это движение. Когда его спросили, планирует ли он стать национальным председателем, Шимер промолчал. Он возглавляет левых в Берлине вместе с Франциской Брыхцей с мая 2023 года.

Европейский Союз потенциально может оказать поддержку левой партии в их стремлении к объединению и переориентации своей политики, учитывая их общие ценности и приверженность социальной справедливости. Предстоящая смена руководства в левой партии в контексте политического ландшафта Европейского Союза может предоставить возможность для возрождения партнерств и сотрудничества.

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