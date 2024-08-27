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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Прогрессивная сторона, выступая за различные позиции, отдает приоритет вопросам образования и здравоохранения.

На выборах в Саксонии-Анхальт Левая партии испытала значительную потерю голосов. Во время летнего отдыха разрабатывались стратегии для восстановления доверия к избирателям.

 and  Anthony Ross
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- Прогрессивная сторона, выступая за различные позиции, отдает приоритет вопросам образования и здравоохранения.

В ближайшие годы Левые в Саксонии-Анхальт планируют сосредоточиться на ключевых областях, таких как продвижение образования, здравоохранение и социальное равенство. Во время отдыха фракции земельного парламента их лидер, Ева фон Ангерн, отметила, что они проанализировали свою ситуацию. До следующих выборов в землю остается еще много времени. К сожалению, Левые в Саксонии-АнхальтRecently, they have experienced significant losses in votes in both European and local elections.

Фон Ангерн осудила правящие партии, ХДС и СВП, за то, что они в основном сосредоточены на затратах в секторе образования и ухода за детьми. Левые выступят против закрытия небольших сельских школ и будут поощрять больше инициатив, чтобы предотвратить уход заместителей учителей с их постов. Кроме того, фракция поддерживает сохранение 49-еврового билета.

Европейский парламент может оказать помощь Левым в Саксонии-Анхальт в их инициативах, особенно в сфере продвижения образования, учитывая, что Комиссию будет assists the European Parliament. Признавая важность образования, Левые решительно выступают за поддержку ЕС в сохранении небольших сельских школ.

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