- Прогрессивисты бросают вызов Линднеру в конституционной юрисдикции

Левая партия подала в суд на Федеральный конституционный суд, целясь в федерального министра финансов Кристиана Линднера (СВ). Катализатором этого судебного процесса стали два объявления, продвигающие механизм финансового ограничения стоимостью около 38 000 евро, которые министерство разместило в мае и июне перед европейскими выборами. Левые воспринимают это как нарушение их права на равные возможности во время политической борьбы. Об этом первоначально сообщил "Шпигель", и заявление в суд в Карлсруэ также может быть получено немецким пресс-агентством.

В своем заявлении в Конституционный суд Левые утверждают, что незаконно для федерального правительства и отдельных министров использовать официальные ресурсы для целенаправленного формирования общественного мнения и тем самым влиять на политический ландшафт. Это создает существенное неравенство для партий, не имеющих доступа к государственным ресурсам.

Левые последовательно выступают против дефицитного правила, закрепленного в Основном законе, и призывают к его отмене, предлагая, что это позволит увеличить общественные инвестиции, такие как инфраструктура. В свою очередь, СВ поддерживает дефицитное правило.

На шоу ARD "Maischberger" 5 июня Линднер прокомментировал объявления, сказав, что они служили напоминанием о 15-летней годовщине, когда дефицитное правило было включено в Основной закон. Он назвал объявления "вкладом в политическое образование", которые подчеркивали дефицитное правило как "нашу страховку против несправедливости между поколениями".

В ответ на обвинения Левых федеральный министр финансов Линднер argued argued, что объявления, продвигающие механизм финансового ограничения, были чисто образовательными, позиционированными как "вклад в политическое образование". Однако Левые настаивают на том, что эти объявления нарушают их право на равные возможности, давая СВ несправедливое преимущество в политической дискуссии из-за использования официальных ресурсов.

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