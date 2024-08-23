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Прогрессисты подали иск против Линднера в Федеральный Конституционный Суд из-за спорной рекламной кампании по ограничению долга

 and  Anthony Ross
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Прогрессисты подали иск против Линднера в Федеральный Конституционный Суд из-за спорной рекламной кампании по ограничению долга

Левые якобы подали в суд на Федерального министра финансовChristian Lindner (СВП) в Конституционный суд Германии из-за спорной рекламной кампании по поводу предела госдолга. По данным "Der Spiegel", опубликованным в пятницу, Линднер нарушил право Левых на равные возможности в политической гонке, заказав и разместив два объявления в "Frankfurter Allgemeine Zeitung" в мае и июне 2024 года, всего за несколько недель до выборов в Европарламент.

Иск был подан, как сообщается, 21 августа. Левые утверждают, что эти объявления не были просто информационными и пиар-акциями, а тайной рекламой для СВП перед выборами в Европарламент 9 июня, как сообщает журнал. Линднер обвиняется в том, что потратил примерно 38 000 евро на кампанию, тем самым нарушив обязанность федерального министра сохранять нейтралитет.

Объявления были размещены для празднования 15-летия предела госдолга. Критика кампании возникла вскоре после ее публикации. В мае Министерство финансов ФРГ опровергло обвинения в ведении предвыборной кампании в "Der Spiegel". Однако со-глава Левых Мартин Ширдеван заявил в "Der Spiegel": "Возникает подозрение в злоупотреблении властью и растрате общественных средств. Такое поведение должно иметь последствия".

Левые считают, что реклама предела госдолга, организованная министром Линднером в "Frankfurter Allgemeine Zeitung" перед выборами в Европарламент, может нарушить их право на равные возможности в политической гонке. Это якобы нарушение является одной из причин судебного иска против Линднера.

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