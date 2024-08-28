- Прогрессирует строительство пилотного документационного центра для комплекса НСУ.

В ближайшие месяцы должен появиться центр пилотной документации по комплексу NSU в Кемнице. Предварительные договоренности, такие как финансирование и арендные соглашения, уже заключены, что позволяет перейти к этапу реализации, как сообщается инициаторами. Грандиозное открытие запланировано на май 2025 года, а Кемниц также должен стать Европейской культурной столицей в следующем году.

До этого времени запланирован ряд мероприятий для нового центра. Первоочередная цель - повысить узнаваемость центра пилотной документации комплекса NSU в городе и стимулировать диалог с местным населением, согласно заявлению. Проект пилотного центра поддерживается как федеральным, так и государственным правительствами с общим финансированием в 4 миллиона евро.

"Отлично, что этот пионерский проект теперь переходит в фазу реализации", - заявила федеральный министр культуры Клаудия Рот (Альянс 90/Зеленые). "Пилотный центр документации NSU в Кемнице - это важный этап в освещении комплекса NSU и укреплении нашей культуры памяти". Он станет платформой для образования, исследований и размышлений. Кроме того, он поможет распространять истории жертв и тех, кто пострадал от правоэкстремистской серии убийств и террористических актов NSU.

Центр строится в ранее пустом торговом помещении на площади Иоанна в центре города. Инициаторы оптимистично смотрят на то, что это место обеспечит больше видимости, чем изначально предложенное место - здание энергоснабжающей компании. Там запланирована мультимедийная выставка "Открытый процесс". Кроме того, планируется создать общую зону собраний с кафе.

Кемниц и Цвиккау когда-то служили убежищем для печально известного Национал-социалистического подполья (NSU). Троица ячеек проживала там безнаказанно в течение многих лет, имея множество сторонников и совершая серию убийств, в которой погибли по крайней мере десять человек - восемь турецкого происхождения, один греческого происхождения и полицейский. Троица также ответственна за многочисленные вооруженные ограбления и несколько взрывов.

Пилотный проект в Кемнице должен стимулировать движение для предложенного центрального документационного центра комплекса NSU в Германии.

Строительство центра документации NSU в самом центре Кемница, на площади Иоанна, скорее всего, привлечет больше внимания из-за своего расположения в центре города. После грандиозного открытия в мае 2025 года Кемниц, как Европейская культурная столица в следующем году, предоставит идеальную платформу для центра, чтобы охватить более широкую аудиторию.

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