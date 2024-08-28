Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКемниц

Прогрессирует строительство пилотного документационного центра для комплекса НСУ.

В 2025 году Цемнихт представит свой Центр первоначальной документации, сосредоточенный на злодеяниях NSU. Учреждена основа, теперь начинается фаза выполнения.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Начат проект документационного центра для комплекса НСУ. Его торжественное открытие запланировано...
Начат проект документационного центра для комплекса НСУ. Его торжественное открытие запланировано на май 2025 года.

- Прогрессирует строительство пилотного документационного центра для комплекса НСУ.

В ближайшие месяцы должен появиться центр пилотной документации по комплексу NSU в Кемнице. Предварительные договоренности, такие как финансирование и арендные соглашения, уже заключены, что позволяет перейти к этапу реализации, как сообщается инициаторами. Грандиозное открытие запланировано на май 2025 года, а Кемниц также должен стать Европейской культурной столицей в следующем году.

До этого времени запланирован ряд мероприятий для нового центра. Первоочередная цель - повысить узнаваемость центра пилотной документации комплекса NSU в городе и стимулировать диалог с местным населением, согласно заявлению. Проект пилотного центра поддерживается как федеральным, так и государственным правительствами с общим финансированием в 4 миллиона евро.

"Отлично, что этот пионерский проект теперь переходит в фазу реализации", - заявила федеральный министр культуры Клаудия Рот (Альянс 90/Зеленые). "Пилотный центр документации NSU в Кемнице - это важный этап в освещении комплекса NSU и укреплении нашей культуры памяти". Он станет платформой для образования, исследований и размышлений. Кроме того, он поможет распространять истории жертв и тех, кто пострадал от правоэкстремистской серии убийств и террористических актов NSU.

Центр строится в ранее пустом торговом помещении на площади Иоанна в центре города. Инициаторы оптимистично смотрят на то, что это место обеспечит больше видимости, чем изначально предложенное место - здание энергоснабжающей компании. Там запланирована мультимедийная выставка "Открытый процесс". Кроме того, планируется создать общую зону собраний с кафе.

Кемниц и Цвиккау когда-то служили убежищем для печально известного Национал-социалистического подполья (NSU). Троица ячеек проживала там безнаказанно в течение многих лет, имея множество сторонников и совершая серию убийств, в которой погибли по крайней мере десять человек - восемь турецкого происхождения, один греческого происхождения и полицейский. Троица также ответственна за многочисленные вооруженные ограбления и несколько взрывов.

Пилотный проект в Кемнице должен стимулировать движение для предложенного центрального документационного центра комплекса NSU в Германии.

Строительство центра документации NSU в самом центре Кемница, на площади Иоанна, скорее всего, привлечет больше внимания из-за своего расположения в центре города. После грандиозного открытия в мае 2025 года Кемниц, как Европейская культурная столица в следующем году, предоставит идеальную платформу для центра, чтобы охватить более широкую аудиторию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
Федеральные земли Германии

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское...
Федеральные земли Германии

Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Хитроумный вор покидает оптовый магазин. Большая многополосная дорога и видимая халатность становятся его роковыми.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Актриса Сигурни Уивер принимает участие в фотосессии на 81-м Венецианском кинофестивале.
Культура

Размышляя о Камале Харрис, меня охватывает чувство эмоционального потрясения.

Сигурни Уивер, получившая fame благодаря роли в 'Чужих', плакала в Венеции, представляя, какòng=self проложила путь для вице-президента США Камалы Харрис.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
Федеральные земли Германии

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское...
Федеральные земли Германии

Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Хитроумный вор покидает оптовый магазин. Большая многополосная дорога и видимая халатность становятся его роковыми.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно