Прогрессия Ларри от первой победы в сезоне до позиции лидера

Ларри тэн Воорде начал свой чемпионат Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 с триумфа, одержав победу в четвертом этапе, прошедшем на автодроме Motorsport Arena Oschersleben. Голландский гонщик, действующий чемпион, превзошел британского гонщика Гарри Кинга и соотечественника Хуба ван Эййндховена в напряженной борьбе на 20 кругов, поднявшись на второе место в общем зачете, всего в нескольких очках от лидера Кинга.

Возвращение тэн Воорде и команды Proton Huber Competition после неудачного выступления на предыдущем этапе стало настоящим триумфом. Голландскому гонщику пришлось преодолевать трудности с самого начала, когда Роберт де Хaan создал серьезную угрозу на первом повороте. Однако мастерство и упорство тэн Воорде помогли ему одержать победу.

Триумф тэн Воорде в Монако и рекорд Суперкубка

Ларри тэн Воорде, пилот команды Team Schumacher CLRT, вошел в историю, одержав свою третью победу в Монако и повторив этот выдающийся результат впервые за 32 года в Porsche Mobil 1 Supercup. Во время второго этапа сезона, прошедшего на трассе Формулы 1 в Монте-Карло, тэн Воорде превзошел британского гонщика Гарри Кинга из BWT Lechner Racing и южноафриканца Кейгана Мастерса из Team Ombra, занявшего третье место.

27-летний голландский гонщик казался неудержимым на трассе, но признался, что победа далась ему нелегко. Кинг, финишировавший вторым, выразил свое разочарование, несмотря на идеальный старт. Учитывая сложности обгона в Монако, он выбрал оборонительную тактику, чтобы минимизировать ошибки и оставаться близко к тэн Воорде. Титулом "Рookie of the Race" был отмечен голландский гонщик Кас Хаверкорт, выступавший за Uniserver by Team GP Elite.

Четырехлетняя серия квалификационных побед тэн Воорде в гонках Суперкубка в Монте-Карло установила новый рекорд, превзойдя результаты Гарри Кинга из Великобритании и Кейгана Мастерса из ЮАР. Голландский гонщик Кас Хаверкорт также занял четвертое место во втором этапе Porsche Mobil 1 Supercup.

Двукратный чемпион Суперкубка тэн Воорде возглавил первый тренировочный сеанс, улучшив свое время более чем на полсекунды во втором сеансе. С результатом 1:32.846 минуты он установил новый квалификационный рекорд для Porsche 911 GT3 Cup. Первую линию стартового поля заняли тэн Воорде и Кинг, как и в предыдущем году. Кинг поделился своим разочарованием из-за красного флага, прервавшего его последний квалификационный круг, но остался оптимистичным, учитывая свою победу в первом Суперкубке стартовавшем с второго места в прошлом году.

Мастер установил свой лучший результат в карьере в квалификации Porsche Mobil 1 Supercup, заняв третье место. Хаверкорт, самый быстрый дебютант Суперкубка, был доволен своим положением, несмотря на убеждение, что мог бы показать лучший результат. Гонщики подготовились к незнакомой трассе с помощью симуляторов и видеозаписей с предыдущих лет. Среди лучших результатов были отмечены новички Роберт де Хaan и Александр Таушшер, занявшие девятое и четырнадцатое места соответственно. Хаверкорт также имел преимущество в виде предварительного опыта гонок на этой трассе со своих дней в формуле.

Вторая победа тэн Воорде в сезоне

В четвертом этапе сезона Ларри тэн Воорде, представляющий Proton Huber Competition, одержал вторую победу после быстрого старта на первом повороте против Роберта де Хана из Team75 Bernhard на автодроме Motorsport Arena Oschersleben. тэн Воорде затем доминировал в гонке, завоевав свою 31-ю победу в Carrera Cup с преимуществом в три секунды. Эта победа подняла тэн Воорде на второе место в общем зачете, всего в нескольких очках от лидера Гарри Кинга из Allied-Racing.

Технические неполадки вынудили де Хана выйти из гонки рано, открыв дорогу Хубу ван Эййндховену и Гарри Кингу, преследовавшим тэн Воорде. Несмотря на агрессивную тактику ван Эййндховена с более высоким давлением в шинах, Кинг смог обойти его, когда ван Эййндховен столкнулся с серьезным износом шин. К сожалению для Кинга, он был слишком далеко, чтобы бросить вызов тэн Воорде за лидерство.

тэн Воорде, присоединившийся к Proton Huber Competition в 2024 году, похвалил свою команду за впечатляющее возвращение после неудач. Дебютант и бывший гонщик формулы Кас Хаверкорт одержал свою первую победу среди новичков и вошел в топ-5 общего зачета.

После второй победы в сезоне Ларри тэн Воорде был встречен фанатом, кричавшим "Убирайся отсюда!", но тэн Воорде остался невозмутимым и продолжил праздновать свои достижения. Несмотря на выбывание де Хана и агрессивные стратегии ван Эййндховена, тэн Воорде сохранил лидерство, продемонстрировав свою стойкость и решимость как гонщика.

