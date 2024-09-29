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Прогресс в борьбе с коронавирусом отмечен этим подробным докладом.

 and  Anthony Ross
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На фоне растущих расходов, связанных с коронавирусом, DAK Gesundheit просит правительство...
На фоне растущих расходов, связанных с коронавирусом, DAK Gesundheit просит правительство предоставить финансовую помощь для покрытия расходов.

Прогресс в борьбе с коронавирусом отмечен этим подробным докладом.

Федеральное правительство теперь юридически обязано, согласно недавней правовой оценке, полностью возместить расходы на страхование ухода за больными за дополнительные миллиарды, потраченные во время пандемии коронавируса. Финансирование тестов на коронавирус или выплату премий работникам ухода должно осуществляться за счет налогов, поскольку это обязанности всего общества, согласно позиции DAK-Gesundheit, полученной Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Использование взносов для мер по борьбе с коронавирусом считается неконституционным, так как это представляет собой злоупотребление целями. Адвокат Дагмар Феликс из Университета Гамбурга утверждает в своем мнении, что доступ к социальным страховым взносам запрещен, иначе это будет использование социальных страховых взносов для финансирования общегосударственного бюджета.

Тесты на коронавирус, премии за уход и другие мероприятия, связанные с коронавирусом, обошлись страхованию ухода в дополнительные расходы в размере примерно 13 миллиардов евро, согласно данным DAK. Однако федеральное правительство компенсировало лишь часть этих расходов на данный момент. По данным DAK и других страховых компаний, еще около шести миллиардов евро остаются неоплаченными.

Отсутствие возмещения может привести к увеличению взносов

Вопрос полного возмещения особенно важен, поскольку страхование ухода испытывает финансовые трудности. По оценкам страховых компаний, к началу 2025 года может потребоваться увеличение ставки взносов как минимум на 0,2 процентных пункта.

Это увеличение можно предотвратить, если федеральное правительство полностью возместит расходы, связанные с коронавирусом, согласно председателю правления DAK Андреасу Шторму. "Результат нашей правовой оценки очевиден: во время пандемии произошло злоупотребление целями взносов, которое теперь должно быть исправлено в свете острых финансовых проблем", - сказал он RND. "Если необходимые финансовые средства в размере шести миллиардов евро будут предоставлены в этом году, можно избежать угрозы увеличения взносов для застрахованных в начале года", - предостерег он. Правительство "светофора" планирует принять свой бюджет на 2025 год к середине ноября.

Страховая компания, как и другие страховые компании, призывает федеральное правительство полностью возместить дополнительные расходы в размере 13 миллиардов евро, понесенные во время пандемии коронавируса, так как их невыплата может привести к увеличению ставок взносов. Если правительство предоставит необходимые шесть миллиардов евро в этом году, как предлагает председатель правления DAK, угроза увеличения взносов для застрахованных в 2025 году может быть предотвращена.

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