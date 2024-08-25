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ЭкономикаНовостиТорговые отношения

Прогресс торгового конфликта между ЕС и Китаем?

Изначально, электромобили завоевали популярность, и теперь внимание сосредоточено на электрическом сыре.

 and  Grigoriy Williams
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Прогресс торгового конфликта между ЕС и Китаем?

Китай и ЕС находятся на грани потенциально катастрофического обострения торгового спора из-за пошлин на электромобили. ЕС ввел тарифы на китайские электромобили, а Китай рассматривает возможность введения пошлин на молочные продукты из ЕС, в том числе молоко, сыр и сливки, а также автомобили европейских производителей.

Напряжение между второй по величине экономикой мира, Китаем, и Европейским союзом растет. Вероятность спирали эскалации, которая ранее казалась маловероятной, теперь кажется все более реальной.

Правительство Германии и Еврокомиссия продолжают надеяться на разрешение ситуации, но ходят слухи, что ЕС временно приостановил свои exceptional тарифы на китайские электромобили на летние месяцы. Причины этого шага и детали переговоров остаются неясными. Пока кажется, что Пекин создает угрожающую обстановку, рассматривая тарифы на продовольствие.

В среду Министерство коммерции Китая объявило о намерении изучить дополнительные тарифы на европейские импорты. Эти тарифы коснутся молочных продуктов, таких как различные сыры, молоко и сливки. Это расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, ссылаясь на жалобу, поданную китайскими молочными ассоциациями еще в конце июля. Тем не менее, это, скорее всего, ответный шаг в ответ на специальные тарифы ЕС на китайские электромобили.

Еще в июне Китай начал расследование в отношении антиdumpingовых пошлин на импорт свинины из ЕС, в основном затрагивая Испанию, Нидерланды и Данию. Несмотря на то, что экспорт свинины и молочных продуктов ЕС в Китай имеет более высокую стоимость, тарифы Китая на эти продукты окажут меньшее влияние на экспорт ЕС, чем тарифы Китая на электромобили.

Каков план Китая?

Согласно экспертной оценке, Китай экспортировал молочные продукты на сумму €1,7 миллиарда в 2023 году после €2 миллиарда в 2022 году, что делает его вторым по величине поставщиком молочных продуктов ЕС после Новой Зеландии. Франция пострадает больше всего от тарифов на молочные продукты в этом секторе. Импорт свинины и ее побочных продуктов из стран ЕС в 2023 году составил более €3 миллиардов, согласно китайским данным. Однако эта сумма все еще значительно ниже стоимости экспорта китайских электромобилей в ЕС в 2023 году ($13,5 миллиардов). Таким образом, тарифы на молочные продукты причинят ЕС меньше вреда, чем тарифы Китая на электромобили.

Кажется, Китай также имеет в виду иностранных производителей автомобилей в отношении потенциальных импортных тарифов. Как сообщило Министерство коммерции, они проконсультировались с экспертами, ассоциациями и представителями отрасли по предложениям о повышении тарифов на импортируемые автомобили с большими двигателями. Это не новость; в мае инсайдеры намекали, что пострадавшие автомобили в Китае могут быть обложены тарифами до 25%. Это также существенно затронет немецких производителей автомобилей.

20 программ субсидий ЕС под прицелом

Похоже, Китай также имеет в виду определенные программы субсидий ЕС для возможных импортных тарифов. Министерство коммерции объявило о намерении изучить 20 программ субсидий из стран ЕС, в основном общую сельскохозяйственную политику ЕС, а также национальные программы из Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Италии, Ирландии и Румынии. Это может стать спасением для Китая, учитывая его промышленное перепроизводство и зависимость от экспорта в ЕС, но масштаб его воздействия на ЕС остается неясным.

Спор из-за субсидий

Спор начался, когда ЕС ввел тарифы на китайских производителей электромобилей, утверждая, что эти автомобили, как правило, на 20% дешевле домашних альтернатив из-за чрезмерных субсидий Китая. ЕС обвиняет Китай в создании несправедливых конкурентных преимуществ для своих электромобилей, тем самым нанося ущерб переходу европейских автопроизводителей к электромобильности.

Китайское правительство в Пекине резко критикует импортные тарифы ЕС, считая расследование ЕС об антисубсидиях нарушением правил ВТО и подлым актом честной конкуренции. Министерство коммерции призывает Брюссель отказаться от своего ошибочного подхода и предпринять конкретные шаги для предотвращения эскалации торгового спора.

Сотрудники Еврокомиссии считают, что переговоры с Пекином все еще могут предотвратить введение тарифов, но переговоры пока не привели к результатам. Во вторник Еврокомиссия объявила окончательные тарифные ставки для отдельных брендов производителей, такие как 17% для китайского производителя BYD и максимальную ставку 36,3% для SAIC. Эти тарифы изначально должны были применяться с июля 1, но позднее Комиссия заявила, что правовые требования для обратного взимания тарифов не выполнены. Решение о том, будут ли введены эти штрафные тарифы, запланировано на конец октября. Неясно, является ли это всего лишь формальностью или ЕС готовит почву для Китая.

Между тем, немецкое правительство призывает к продолжению диалога с Китаем и надеется на взаимоприемлемое решение. Представитель Вольфганг Бюхнер выразил мнение, что эскалация торгового спора повредит обеим сторонам. Федеральное правительство изучает решение Еврокомиссии и призывает к существенным движениям и прогрессу со стороны китайской стороны.

Обострение торговых tensions между Китаем и ЕС, в основном вызванное тарифами на электромобили, побудило Китай рассмотреть возможность введения ответных пошлин на молочные продукты из ЕС. Обзор тарифов на продовольствие рассматривается как стратегический шаг Пекина, чтобы оказать давление на ЕС в их текущем споре о торговых отношениях.

В свете намерений Китая изучить 20 программ субсидий ЕС возникают опасения по поводу возможных импортных тарифов на эти программы, в частности, общую сельскохозяйственную политику ЕС, что может еще больше напрячь торговые отношения.

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