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Прогнозируется, что тропический шторм нанесет удар по западному побережью Мексиканского залива на этой неделе, что ознаменует возрождение сезона ураганов.

 and  Michael Bootcampf
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Устройство на основе космического пространства, использующее инфракрасную технологию.
Устройство на основе космического пространства, использующее инфракрасную технологию.

Прогнозируется, что тропический шторм нанесет удар по западному побережью Мексиканского залива на этой неделе, что ознаменует возрождение сезона ураганов.

В западной части Мексиканского залива, в нескольких сотнях миль от границы Мексики и Техаса, к утру понедельника стали формироваться беспорядочные погодные паттерны, вызванные необычно жаркой погодой. Система уже демонстрировала ветры, подобные тропическому шторму, со скоростью 50 миль в час, но пока не была достаточно структурирована, чтобы считаться настоящим тропическим штормом из-за отсутствия постоянного движения ветра вокруг центральной точки.

Эта система, получившая название "Возможный тропический циклон шесть" от Национального центра ураганов, представляет собой штормы, которые еще не обрели свою идентичность, но могут представлять угрозу для земли в течение следующих 48 часов.

В течение этой недели жители западного побережья Мексиканского залива могут ожидать сильных осадков, мощных ветров и смертельно опасных наводнений.

К утру понедельника "Возможный тропический циклон шесть" находился в беспокойном состоянии в западной части Мексиканского залива. Урагановые предупреждения были объявлены для различных районов вдоль северо-восточного побережья Мексики и южного Техаса, и ожидаются дополнительные предупреждения в понедельник и вторник.

В последнее время погодные паттерны в Атлантике были спокойными, без наземных штормов с момента Эрнесто в середине августа, в один из самых активных периодов сезона ураганов.

Ожидается, что тропический шторм Франсин усилится после того, как обретет свою идентичность, и будет двигаться на север в начале недели через необычно жаркий Мексиканский залив. Он превратится в ураган уже во вторник вечером и будет находиться примерно в 300 милях к востоку от побережья Техаса.

Возможны ураганные ветры в некоторых районах самого северо-востока Мексики и самого юга Техаса уже во вторник, а также наводнения и сильная волна вдоль мексиканского побережья.

Катастрофические ветры и дожди от шторма могут начаться уже ранним утром во вторник, но предупреждения о наводнениях на побережье в США усилятся, когда система усилится и приблизится к возможной посадке, возможно, к поздней среде.

На данный момент еще рано точно предсказать, где именно на западном побережье Мексиканского залива приземлится шторм и с какой силой. Точные прогнозы для системы не могут быть сделаны до тех пор, пока она не сформирует четкий центр вращения, поэтому мы можем ожидать более точных прогнозов к понедельнику.

Сейчас прогнозируется возможная посадка на побережье Луизианы, но жители от Техаса до Луизианы должны начать подготовку и убедиться, что их планы по урагану актуальны.

Независимо от местоположения, сильные дожди ожидаются, особенно в прибрежных районах, с северо-западом Мексики, который получит осадки в понедельник, за которым последует западное побережье Мексиканского залива во вторник.

Ожидается, что дожди от шторма вызовут от 4 до 8 дюймов осадков в северной Мексике и некоторых районах побережья Техаса и южной Луизианы в течение недели. Местные осадки могут превысить один фут в местах, где будут длительные дожди. Более широкий диапазон от 2 до 4 дюймов осадков ожидается в регионе.

Большая часть сильных дождей повлияет на Техас в начале недели, в то время как наиболее экстремальные условия наводнения могут не достичь Луизианы до поздней ночи во вторник.

Тропические ливни могут вызвать "существенный" риск наводнений, согласно Национальному центру ураганов. Уровень риска наводнений от осадков составляет 3 из 4 в Луизиане и южной Миссисипи, согласно Центру прогнозирования погоды.

Метеорологи CNN Джин Норман, Элиса Раффа, Эллисон Чинчар и CNN Эшли Р. Уильямс внесли свой вклад в этот отчет.

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