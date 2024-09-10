- Прогнозируемая посещаемость Дрезденских киноночей в 2025 году: прогнозы и оценки

Организаторы летних киносеансов на Эльбе в Дрездене празднуют рекордное количество посетителей в сезоне 2024 года. Кино, концерты и вечеринки под открытым небом собрали около 231 260 человек, включая детей, подростков и взрослых, на территории Königsufer с конца июня по начало сентября - на 3 000 больше, чем в прошлом сезоне. Генеральный директор Маттиас Пфитцер считает это свидетельством популярности фестиваля, хваля его "особую атмосферу" и знаковый вид на старый город Дрездена, включающий церковь Фрауэнкирхе, замок и оперу Земпера. Он добавил: "Несмотря на отмену двух концертов из-за болезни".

От "Императорской лихорадки" до празднования демократии

Одним из ярких моментов стали четыре аншлаговых концерта шлягерного певца Роланда Кайзера, известного как "Императорская лихорадка", где зрители писали любовные письма во время дебюта "Любовные письма из Ниццы" и расплачивались в баре старыми восточногерманскими марками под впечатлением от фильма "Два к одному". Премьерой стало День демократии, посвященный укреплению демократических ценностей и продвижению социальной ответственности.

Сидо выступит в 2025 году

Команда киносеансов на Эльбе радуется неожиданному успеху и планирует сделать следующее издание еще более захватывающим и зрелищным. Уже объявлено, что в предстоящем открытом кинотеатре и концертном шоу выступят Йоханнес Ординг и Сидо - хотя концерт немецкого рэпера уже распродан.

Организаторы ждут еще большего рекордного числа посетителей на "Кино на Эльбе" в 2025 году, основываясь на успехе прошлого года. В 2025 году выступят Йоханнес Ординг и Сидо, и концерт Сидо, по-видимому, уже распродан.

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