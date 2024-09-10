Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКинопоказы на Эльбе

Прогнозируемая посещаемость Дрезденских киноночей в 2025 году: прогнозы и оценки

Каждый летний сезон, Летние кинофильмы на Эльбе в Дрездене преобразуют район Königsufer в красочный открытый кинотеатр,живую площадку для музыки или оживлённую вечеринку, все с захватывающей панорамой в качестве фона.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Массивный экран Ночей кино в Дрездене сияет на фоне известной ночной панорамы старого города....
Массивный экран Ночей кино в Дрездене сияет на фоне известной ночной панорамы старого города. (Архивное фото)

- Прогнозируемая посещаемость Дрезденских киноночей в 2025 году: прогнозы и оценки

Организаторы летних киносеансов на Эльбе в Дрездене празднуют рекордное количество посетителей в сезоне 2024 года. Кино, концерты и вечеринки под открытым небом собрали около 231 260 человек, включая детей, подростков и взрослых, на территории Königsufer с конца июня по начало сентября - на 3 000 больше, чем в прошлом сезоне. Генеральный директор Маттиас Пфитцер считает это свидетельством популярности фестиваля, хваля его "особую атмосферу" и знаковый вид на старый город Дрездена, включающий церковь Фрауэнкирхе, замок и оперу Земпера. Он добавил: "Несмотря на отмену двух концертов из-за болезни".

От "Императорской лихорадки" до празднования демократии

Одним из ярких моментов стали четыре аншлаговых концерта шлягерного певца Роланда Кайзера, известного как "Императорская лихорадка", где зрители писали любовные письма во время дебюта "Любовные письма из Ниццы" и расплачивались в баре старыми восточногерманскими марками под впечатлением от фильма "Два к одному". Премьерой стало День демократии, посвященный укреплению демократических ценностей и продвижению социальной ответственности.

Сидо выступит в 2025 году

Команда киносеансов на Эльбе радуется неожиданному успеху и планирует сделать следующее издание еще более захватывающим и зрелищным. Уже объявлено, что в предстоящем открытом кинотеатре и концертном шоу выступят Йоханнес Ординг и Сидо - хотя концерт немецкого рэпера уже распродан.

Организаторы ждут еще большего рекордного числа посетителей на "Кино на Эльбе" в 2025 году, основываясь на успехе прошлого года. В 2025 году выступят Йоханнес Ординг и Сидо, и концерт Сидо, по-видимому, уже распродан.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно