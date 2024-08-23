- Прогнозируемая погода на выходных: первоначальное тепло, после чего бурное дождь.

Идеальные условия для купания на свежем воздухе или лакомства мороженым, озера или мороженщики: В субботу жители Баден-Вюртемберга могут ожидать летнюю погоду с частично высокими температурами. Солнце будет сиять по всему штату в течение дня, а к вечеру начнутся облака с запада, сказал представитель немецкой службы погоды (DWD) в Штутгарте.

Даже в горных районах специалисты ожидают температуры до 28 градусов, а самые высокие температуры прогнозируются в долине Рейна около Карлсруэ, где ожидаются значения до 35 градусов. Однако существующий рекорд высокой температуры в 36,3 градуса вряд ли будет побит. "Будет ветрено, так что очень маловероятно, что будет установлен новый рекорд тепла", - сказал представитель DWD.

Специалисты ожидают сильные ветры

Вечером прекрасная летняя погода закончится. С запада ожидаются первые облака, за которыми последуют дожди и грозы. "Тогда нужно быть осторожным", - сказал представитель, особенно в отношении сильных ветров: эксперты ожидают порывы и штормы до 80 километров в час. "Это может привести к тому, что некоторые ветки сломаются, и деревья, которые все еще полностью покрыты листвой, могут испытывать трудности", - добавил представитель. Однако в юго-западе не ожидается серьезных проблем из-за сильного дождя.

В воскресенье жара ненадолго ослабнет. Температура поднимется только до 16-24 градусов. По крайней мере, грозы должны переместиться на восток, и солнце тоже будет появляться время от времени. Однако на протяжении всего дня будет облачно на Дунае и к югу от него, сказал представитель. Но лето в юго-западе еще не закончилось. "К среде или четвергу температура может снова подняться выше 30 градусов", - сказал представитель DWD.

Комиссия, в ответ на ожидаемую летнюю погоду, может рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению безопасности на открытом воздухе. В зависимости от погодных условий некоторые мороженщики могут быть вынуждены принять дополнительные меры для защиты своих витрин от сильного ветра, как советует представитель DWD.

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