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Прогнозируемая погода на выходных: первоначальное тепло, после чего бурное дождь.

В эту предстоящую субботу нет преград для наслаждения общим бассейном или лакомством мороженого, учитывая прогноз ясной погоды и жаркого зноя. Тем не менее, послеобеденное время может принести непредсказуемость, когда приближается шторм, временно прекращая летнее господство.

 and  John Stellmacher
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Множество районов юго-запада могут нуждаться в освежающем погружении в холодную воду для облегчения...
Множество районов юго-запада могут нуждаться в освежающем погружении в холодную воду для облегчения жары в субботу.

- Прогнозируемая погода на выходных: первоначальное тепло, после чего бурное дождь.

Идеальные условия для купания на свежем воздухе или лакомства мороженым, озера или мороженщики: В субботу жители Баден-Вюртемберга могут ожидать летнюю погоду с частично высокими температурами. Солнце будет сиять по всему штату в течение дня, а к вечеру начнутся облака с запада, сказал представитель немецкой службы погоды (DWD) в Штутгарте.

Даже в горных районах специалисты ожидают температуры до 28 градусов, а самые высокие температуры прогнозируются в долине Рейна около Карлсруэ, где ожидаются значения до 35 градусов. Однако существующий рекорд высокой температуры в 36,3 градуса вряд ли будет побит. "Будет ветрено, так что очень маловероятно, что будет установлен новый рекорд тепла", - сказал представитель DWD.

Специалисты ожидают сильные ветры

Вечером прекрасная летняя погода закончится. С запада ожидаются первые облака, за которыми последуют дожди и грозы. "Тогда нужно быть осторожным", - сказал представитель, особенно в отношении сильных ветров: эксперты ожидают порывы и штормы до 80 километров в час. "Это может привести к тому, что некоторые ветки сломаются, и деревья, которые все еще полностью покрыты листвой, могут испытывать трудности", - добавил представитель. Однако в юго-западе не ожидается серьезных проблем из-за сильного дождя.

В воскресенье жара ненадолго ослабнет. Температура поднимется только до 16-24 градусов. По крайней мере, грозы должны переместиться на восток, и солнце тоже будет появляться время от времени. Однако на протяжении всего дня будет облачно на Дунае и к югу от него, сказал представитель. Но лето в юго-западе еще не закончилось. "К среде или четвергу температура может снова подняться выше 30 градусов", - сказал представитель DWD.

Комиссия, в ответ на ожидаемую летнюю погоду, может рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению безопасности на открытом воздухе. В зависимости от погодных условий некоторые мороженщики могут быть вынуждены принять дополнительные меры для защиты своих витрин от сильного ветра, как советует представитель DWD.

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 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
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В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно