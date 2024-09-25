Прогнозирование тенденций на немецком рынке труда остается сложным заданием.

Прогнозы относительно ситуации на рынке труда в Германии остаются неопределенными. После трех последовательных повышений ежемесячный индекс рынка труда, опубликованный Институтом исследований занятости (IAB), показал небольшое снижение в сентябре. В настоящее время индекс находится на уровне 100,7 баллов, слегка превышая отметку в 100 баллов, согласно отчету IAB.

Индекс рынка труда IAB демонстрирует стабильную тенденцию в слегка оптимистичной зоне в течение более года. Индекс отражает прогнозы всех немецких служб занятости на ближайшие три месяца и служит основным индикатором тенденций на рынке труда. Федеральное агентство занятости Германии планирует опубликовать статистику по безработице и тенденциям занятости в эту пятницу.

Часть индекса, предсказывающая будущую занятость в Германии, в сентябре показала снижение. В сравнении с предыдущим месяцем она уменьшилась на 0,3 балла и достигла 102,0 баллов – это самый низкий показатель со времени начала опроса в ноябре 2008 года, за исключением периода пандемии. Несмотря на это, ожидается, что рост занятости замедлится. "Рынок труда не рушится, но он действительно начинает охлаждаться", - прокомментировал ситуацию эксперт IAB Энцо Вебер.

Снижение в сентябре, зафиксированное в индексе рынка труда IAB, вызывает опасения по поводу будущих тенденций занятости в Германии. В отношении прогноза индекса, решение о прекращении стагнации роста занятости может не произойти в ближайшее время, как отметил Энцо Вебер, эксперт IAB.

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