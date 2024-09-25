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ПолитикаНовостиБарометр рынка труда МБА

Прогнозирование тенденций на немецком рынке труда остается сложным заданием.

 and  James Williams
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Во втором квартале 2024 года немецкие рабочие зафиксировали наибольшее количество рабочих часов.
Во втором квартале 2024 года немецкие рабочие зафиксировали наибольшее количество рабочих часов.

Прогнозирование тенденций на немецком рынке труда остается сложным заданием.

Прогнозы относительно ситуации на рынке труда в Германии остаются неопределенными. После трех последовательных повышений ежемесячный индекс рынка труда, опубликованный Институтом исследований занятости (IAB), показал небольшое снижение в сентябре. В настоящее время индекс находится на уровне 100,7 баллов, слегка превышая отметку в 100 баллов, согласно отчету IAB.

Индекс рынка труда IAB демонстрирует стабильную тенденцию в слегка оптимистичной зоне в течение более года. Индекс отражает прогнозы всех немецких служб занятости на ближайшие три месяца и служит основным индикатором тенденций на рынке труда. Федеральное агентство занятости Германии планирует опубликовать статистику по безработице и тенденциям занятости в эту пятницу.

Часть индекса, предсказывающая будущую занятость в Германии, в сентябре показала снижение. В сравнении с предыдущим месяцем она уменьшилась на 0,3 балла и достигла 102,0 баллов – это самый низкий показатель со времени начала опроса в ноябре 2008 года, за исключением периода пандемии. Несмотря на это, ожидается, что рост занятости замедлится. "Рынок труда не рушится, но он действительно начинает охлаждаться", - прокомментировал ситуацию эксперт IAB Энцо Вебер.

Снижение в сентябре, зафиксированное в индексе рынка труда IAB, вызывает опасения по поводу будущих тенденций занятости в Германии. В отношении прогноза индекса, решение о прекращении стагнации роста занятости может не произойти в ближайшее время, как отметил Энцо Вебер, эксперт IAB.

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