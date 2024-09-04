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Прогноз, опубликованный IfW Kiel, подвергается корректировке, предсказывая потенциальное экономическое сокращение в 2024 году.

Институт мировых дел (IfW) в Киле прогнозирует сокращение экономики в этом году. Аналитики скорректировали свой экономический прогноз и сейчас оценивают сокращение ВВП на 0,1%, как они сообщили в среду. Ранее летом они прогнозировали минимальное расширение на 0,2%. Ожидания на 2025 год также...

 and  Katherine Bradley
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Прогноз, опубликованный IfW Kiel, подвергается корректировке, предсказывая потенциальное экономическое сокращение в 2024 году.

Согласно экономическому аналитику Стефану Коуту из IfW, первоначальные показатели летом не оправдали ожиданий, особенно в этом году. Основной проблемой стал сдержанный частный потребление, так как домохозяйства не спешили тратить, несмотря на рост реальных доходов. Кроме того, обе промышленность и строительство пострадали, оказавшись в еще большей рецессии.

Что касается следующего года, IfW существенно понизило свой прогноз, снизив его с proyected growth of 1.1% до скромных 0.5%. Тем не менее, немецкую экономику ждет ускорение благодаря увеличению доходов, росту внешнего спроса и снижению процентных ставок. Безработица может вырасти до 6.1%, но инфляция должна постепенно снизиться до 2%.

Взглянув вперед к 2026 году, IfW прогнозирует экономический рост в 1.1%. Однако важно отметить, что 0.3 процентных пункта этого роста можно объяснить большим количеством рабочих дней.

IfW пересмотрело свой прогноз роста на следующий год до 0.5%, ссылаясь на сдержанное частное потребление и трудности в промышленности и строительстве. Несмотря на ожидание роста безработицы до 6.1% в ближайшем будущем, IfW ожидает постепенного снижения инфляции до 2%.

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