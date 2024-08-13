- Профсоюзы США подали жалобу на Трампа и Маска

После прямого разговора между техническим миллиардером Илоном Маском и республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом одна из самых влиятельных профсоюзных организаций США подала федеральную жалобу по труду. Двое "опозоренных миллиардеров" якобы обсуждали "незаконное увольнение бастующих работников" во время своего понедельничного вечернего (по местному времени) шоу, которое посмотрели более миллиона зрителей, согласно заявлению United Auto Workers (UAW).

Профсоюз конкретно цитировал слова Трампа Маску, где он сказал: "Если они бастуют, вы говорите: 'Хорошо, тогда вы все уволены. Вы все уволены. Каждый из вас уволен." Маск ответил смехом. Работники Tesla в США не объединены в профсоюз, так как самый богатый человек мира, по версии Forbes, считает это "отнюдь не необходимым".

"Оба - Трамп и Маск - хотят, чтобы работники сидели тихо и не выступали, и они открыто смеются над этим", - прокомментировал президент UAW Шон Фейн. "Это отвратительно, незаконно и совершенно предсказуемо от этих двух клоунов". UAW представляет более 400 000 активных членов в США, Канаде и Пуэрто-Рико, в основном из автомобильной промышленности. Политически профсоюз традиционно поддерживает демократов. В конце июля он поддержал кандидата в президенты от партии Камалу Харрис.

В США право на забастовку защищено на федеральном уровне, что делает незаконным увольнение или запугивание сотрудников, угрожающих забастовкой. Проверка жалобы UAW зависит от Национальной комиссии по трудовым отношениям, федерального агентства, ответственного за исполнение законов о труде. Если будет начато расследование и найдено нарушение, могут быть наложены штрафы.

Профсоюз, в данном случае United Auto Workers (UAW), выразил обеспокоенность в связи с обсуждением Илоном Маском и Дональдом Трампом бастующих работников. UAW считает, что их замечания, призывающие к незаконному увольнению бастующих работников, tanto отвратительны, как и незаконны.

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