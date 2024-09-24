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ЭкономикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Профсоюз, связанный с Boeing, также отвергает предложенное 30%-ное предложение.

 and  Wendy Allen
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Профсоюз, связанный с Boeing, также отвергает предложенное 30%-ное предложение.

Противостояние между американским аэрокосмическим гигантом Boeing и Международной ассоциацией машиностроителей (IAM) продолжается, так как профсоюз отверг последнее предложение компании, сочтя его недостаточным. Профсоюз заявил, что предложение не решает их проблемы, опубликовав заявление поздно вечером в понедельник. Boeing подвергся критике за неудачную попытку разрешить конфликт, так как их предложение не увенчалось успехом. IAM обвинила компанию в попытке посеять раздор среди своих членов и подорвать их единство, используя тактику «разделяй и властвуй».

Сначала Boeing предложил увеличить зарплату на 25% в течение нескольких лет, но сотрудники решительно отвергли это предложение. В понедельник компания предложила увеличить зарплату на 30%, повысить бонусные выплаты и восстановить ежегодный бонус, а также увеличить взносы в пенсионный фонд. Однако компания объявила это предложение окончательным, дав сотрудникам до пятницы, чтобы принять решение.

IAM оспорила сроки Boeing для принятия предложения, заявив, что голосование по предложению не состоится до этой даты.

Во время переговоров IAM стремился к увеличению зарплаты на 40% в течение срока действия четырехлетнего контракта. Ранее сотрудники Boeing соглашались на несколько контрактов с нулевым ростом зарплаты за последние десять лет, в результате чего некоторые выразили недовольство в СМИ из-за того, что зарабатывают меньше, чем сотрудники фастфуда.

В прошлом году работники трех крупнейших американских автопроизводителей добились увеличения зарплаты на 25% после забастовки. Самый крупный профсоюз Boeing, IAM, с около 33 000 членов, начал забастовку в середине сентября.

Влияние на «сердце Boeing»

Забастовка нарушила производственные операции Boeing вокруг Сиэтла на северо-западе США, повлияв на сборку популярных моделей, таких как 737 и 777. Boeing в настоящее время испытывает задержки в поставках 737 нескольким авиакомпаниям.

Boeing столкнулся с серией неудач и значительными убытками. После инцидента в январе, когда секция фюзеляжа почти нового самолета Boeing отвалилась вскоре после взлета, компании временно запретили расширять производство серии 737.

В ответ на забастовку Boeing ввел мораторий на найм, отправил сотрудников в отпуск и значительно сократил деловые поездки. Последняя забастовка профсоюза была в 2008 году, и она длилась 57 дней, якобы стоив компании более 2 миллиардов долларов, по оценкам аналитиков отрасли.

Несмотря на усилия Boeing разрешить трудовые споры с IAM, переговоры были сложными и напряженными. Министерство труда США теперь вмешалось, выразив озабоченность по поводу использования Boeing временных рабочих во время забастовки и потенциальных нарушений трудовых законов.

Несмотря на продолжающийся спор, Соединенные Штаты Америки по-прежнему являются крупным рынком для Boeing, так как многие авиакомпании продолжают размещать заказы на их самолеты. Однако задержки в поставках из-за забастовки могут потенциально повлиять на репутацию и отношения Boeing с этими клиентами.

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