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ЭкономикаНовостиФедеральная ассоциация немецких ассоциаций работодателей

Профсоюз работодателей критикует Хейла за то, что он выступает за повышение минимальной заработной платы

 and  Vladimir Milov
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Остается вопрос о том, продолжают ли компании проявлять интерес к сотрудничеству с Комитетом по...
Остается вопрос о том, продолжают ли компании проявлять интерес к сотрудничеству с Комитетом по минимальной заработной плате

Профсоюз работодателей критикует Хейла за то, что он выступает за повышение минимальной заработной платы

Правительство Германии должно безотлагательно принять директиву ЕС о минимальной заработной плате. Согласно заявлению министра труда Хайля, минимальная заработная плата должна вырасти до 14-15 евро в час. Это заявление вызывает возмущение у Кампетера, представителя работодателей, который угрожает осложнить сотрудничество в соответствующем комитете из-за этого требования.

Работодатели обвиняют Хайля в искажении фактов в дискуссии о обязательной минимальной заработной плате. Это было спровоцировано письмом, в котором Хайль предложил, чтобы комиссия по минимальной заработной плате быстро повысила минимальную заработную плату в Германии до 60% уровня средней заработной платы, что эквивалентно примерно 15 евро в час. "Наш национальный стандарт, установленный законом, - это прогрессирование согласованных коллективно заработных плат", - сказал Кампетер, глава Федеральной ассоциации работодателей Германии (БДА), "Франкфуртер Allgemeine Zeitung".

Кампетер раскритиковал Хайля, заявив, что если он сознательно игнорирует этот стандарт, то манипулирует ситуацией. Кампетер ссылается на формулировку директивы ЕС, согласно которой государства-члены должны оценивать адекватность установленных минимальных заработных плат с использованием ориентировочных значений. Эти ориентировочные значения могут включать критерии, такие как 60% средней заработной платы и/или ориентировочные значения, установленные на национальном уровне.

Из-за этого нового спора работодатели теперь рассматривают возможность выхода из комиссии: Кампетер подтвердил, что это обоснованное рассмотрение. "Мы скоро обсудим это в наших организациях", - сказал он.

Хайль считает, что директива ЕС приведет к минимальной заработной плате для работников в Германии в размере 15 евро в течение следующих двух лет. Текущая минимальная заработная плата составляет 12,41 евро в час (без вычета налогов), и она увеличится до 12,82 евро с 1 января 2025 года, выполняя ранее принятые решения. С 2026 года минимальная заработная плата составит от 14 до 15 евро, согласно последним заявлениям Хайля.

В своем письме в комиссию по минимальной заработной плате Хайль заявил, что новые требования ЕС будут выполнены, если комитет рассмотрит решение о минимальной заработной плате в размере 60% средней заработной платы. Директива ЕС о минимальной заработной плате должна быть внедрена в национальное законодательство к 15 ноября.

Кампетер, в качестве главы Федеральной ассоциации работодателей Германии (БДА), решительно возражает против предложения Хайля о быстром повышении минимальной заработной платы в Германии до 60% уровня средней заработной платы, что эквивалентно примерно 15 евро в час. БДА утверждает, что этот подход противоречит национальному стандарту согласованных коллективно заработных плат.

Несмотря на директиву ЕС о минимальной заработной плате, Федеральная ассоциация работодателей Германии рассматривает возможность выхода из соответствующего комитета из-за того, что они воспринимают это как манипуляцию со стороны Хайля, который игнорирует национальный стандарт.

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