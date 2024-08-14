- Профицит бюджета в миллиардах после второго квартала

Финансовый сенатор Гамбурга Андреас Дресель подвел позитивный промежуточный итог за первое полугодие. Несмотря на сложные условия, результат второго квартала показал профицит около 1,3 миллиарда евро. Исходя из этих цифр, социал-демократ Дресель также оптимистично смотрит на оставшуюся часть года: "Несмотря на все текущие вызовы, реально ожидать, что мы закончим год 2024, 'фактический' год, с положительным годовым результатом, как и в 2022 и 2023 годах".

Доходы от налогов развивались в соответствии с ожиданиями, "в соответствии с текущим прогнозом по налогам за май этого года", сказал Дресель. Для текущего года ожидается дополнительный доход в размере 30 миллионов евро по сравнению с предыдущим годом.

"Мы можем быть довольны бюджетным развитием в первые шесть месяцев этого года, учитывая сложную общую ситуацию", - сказал Дресель. Однако, глядя вперед на бюджетные переговоры в парламенте, которые начнутся в сентябре, он подчеркнул: "Нет места для новых расходных желаний!"

Федерация налогоплательщиков: Используйте профицит для погашения долга

Полугодовой отчет вновь показывает, "что город Гамбург в хорошей форме", сказал Федерация налогоплательщиков. "Даже если деньги есть, расходные желания должны быть приведены в соответствие с доходами", сказал председатель федерации Саша Мумменхофф. "В интересах межпоколенческой справедливости и с учетом растущих процентных ставок мы рекомендуем использовать часть профицита для погашения долга".

Оптимизм финансового сенатора на оставшуюся часть года основан на бюджетном профиците около 1,3 миллиарда евро, что существенно отличается от первоначальных прогнозов. В текущей финансовой ситуации было бы разумно направить часть профицита на погашение долга города, как предложила Федерация налогоплательщиков, чтобы гарантировать межпоколенческую справедливость и учитывать растущие процентные ставки.

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