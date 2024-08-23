Профессор Йорк Рохолл: Это наша стратегия, чтобы повлиять!

В последнем выпуске "Biz и Beyond" Сандра Навиди и Ульрих Райт погружаются в обсуждение экономической политики. Там профессор экономики Йёрг Рохолль, также являющийся президентом ESMT Берлин, раскрывает отсталость Германии в области цифровизации. Кроме того, он обсуждает потенциал экономического роста в стимулировании tanto социального, как и экологического прогресса. Профессор Рохолль также предлагает пересмотреть концепцию "бюджетного ограничения" в свете глобальных вызовов и подчеркивает необходимость реформ социальных систем и интенсивность конкуренции со стороны международных игроков. Обязательно послушайте тех, кто интересуется будущим немецкой экономики.

Обсуждение в "Biz и Beyond" показало потенциал экономического роста в стимулировании tanto социального, как и экологического прогресса в Германии. Однако профессор Рохолль также предложил пересмотреть "бюджетное ограничение" из-за глобальных вызовов.

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