- Профессиональные устремления привели к гневу на Ранника

Футболист Марко Фридль из «Вердера» раздосадован тем, что его систематически не включают в состав сборной Австрии. «Меня вообще не информируют, не ведутся никакие беседы. Поэтому я принял решение оставить эту тему. Я очень зол», — сказал 26-летний защитник после матча Бундеслиги против «Боруссии Дортмунд» (0:0).

Тренер Ральф Рангник не включил Фридля в состав на летнем чемпионате Европы по футболу и в итоге вызвал его в качестве запасного на следующие два международных матча против Словении и Норвегии. «Я уже столько об этом говорил, и не хочу больше об этом говорить, а то опять разозлюсь. Жаль», — проворчал Фридль.

Несмотря на то, что Марко Фридль был включен в состав сборной Австрии на матчи против Словении и Норвегии в качестве запасного, он все еще чувствует себя обделенным вниманием национальной команды. Его раздражение ситуацией заставило его сосредоточиться на своих клубных выступлениях за «Вердер».

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