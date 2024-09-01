Продвижение Шалкера направлено на то, чтобы избежать катастрофы против Кельна.

Шальке 04 рискует провести длительное время во 2-й Бундеслиге. После их победы 5:1 над Брауншвейгом в первом матче они так и не смогли одержать победу. Им удалось отыграться против 1. FC Кёльна, но было уже слишком поздно после того, как они проигрывали 0:3. Тем временем, Падерборн потерпел поражение от Ульма, а Брауншвейг не смог набрать очков против КС.

Шальке 04 - 1. FC Кёльн 1:3 (0:2)

Массивная поддержка, впечатляющая победа: Вылетевший в 2-ю Бундеслигу 1. FC Кёльн показал признаки улучшения после шаткого старта и твердо продемонстрировал свою решимость вернуться в высший дивизион. В матче Бундеслиги против Шальке 04 «козлы» одержали победу 3:1 (2:0) в своем первом матче на более низком уровне и поднялись на шестое место в таблице. Несмотря на фантастическую атмосферу с второй по величине посещаемостью в немецком футболе в этот уик-энд, Шальке снова оказался в нижней части таблицы, как и в прошлом году.

Перед 61 624 зрителями на полностью заполненном стадионе Veltins Arena Дамион Даунс (25'), Линтон Мейна (45'+1) и Тим Лемперле (46') забили еще один гол в пользу FC. Трёхкратные чемпионы Германии доминировали в матче против «королевских голубых», которые боролись за выживание большую часть прошлого сезона и пережили еще один раунд летних изменений в составе. Капитан Кенан Караман сократил отставание с пенальти (66') после фола на Амине Юнесе. С четырьмя очками из четырех первых матчей, зона вылета кажется неприятно близкой.

Перед первой встречей традиционных клубов во 2-й Бундеслиге после 90 матчей Бундеслиги тренер Шальке Карел Герардз считал FC явным фаворитом. Его коллега Герхард Штрубер похвалил «королевских голубых» как «команду с исключительно высоким индивидуальным качеством». Оценка Герардз оказалась верной, так как команда Кёльна, которая укрепилась из-за запрета на трансферы, играла более слаженно - несмотря на отсутствие регулярного игрока и капитана Тимо Хюбера из-за болезни.

Герардз удалось вернуть Рона Шалленберга в центр обороны после истечения срока дисквалификации, но он не смог обеспечить стабильность в защите, которая снова оказалась слабым местом «королевских голубых».

Оба тренера ожидали энергичного начала с ранними шансами для хозяев через Тобиаса Мёра (3') и Даунса для Кёльна (7'). FC предлагал более сложную игру в пас, но Шальке был более активной командой вначале. Оба вратаря были заняты: Урбиг бросился спасать закрученный удар капитана Шальке Карамана (17'), а Хекерен заблокировал удар головой немаркированного Эрика Мартела (20').

Только seconds после первой паузы для питья вратарь «королевских голубых» был бессилен, когда мяч вернулся прямо к нему после неловкого выноса, и Даунс вывел гостей вперед, воспользовавшись пасом от Мейны. Превосходство гостей становилось все более очевидным: гол Мейны был результатом элегантной комбинации с Хекереном, а Лемперле закрепил третий гол в неоспоримом ближнем завершении после быстрой контратаки вскоре после перерыва.

Ейнгеборн - Карлсруэ СК 1:2 (1:0)

Карлсруэ СК сохраняет импульс, остается в группе лидеров - Карлсруэ СК продолжил свою успешную серию, победив 2:1 (0:1) уступающую Ейнгеборн, что принесло им третью победу в четырех матчах. Эрмин Бичакчич вывел хозяев вперед (14'), но Андри Хунцикер (73') и Буду Сивзивадзе (87') перевернули игру в пользу гостей. Несмотря на то, что Ейнгеборн избежал вылета в прошлом сезоне, они сейчас занимают последнее место в таблице без очков.

Ейнгеборн остается оптимистичным, несмотря на неудачи в начале сезона - несмотря на три поражения и 13 пропущенных голов в начале сезона, Ейнгеборн продемонстрировал уверенность перед 19 908 зрителями. Бичакчич вознаградил их командную игру, открыв счет. Ейнгеборн не смог удержать преимущество, и КС только приближался к голу к концу первого тайма. Во втором тайме гости стали более активными, но Ванцитек только ударил в перекладину (51'). Несмотря на улучшенную игру, КС долго не мог сравнять счет, пока Хунцикер не забил с углового, а Сивсивадзе добавил еще один гол в конце.

SC Падерборн - ССВ Ульм 0:0 (0:0) - Промовированный ССВ Ульм набирает первые очки в 2-й Бундеслиге, мешая Падерборну вернуться на вершину - ССВ Ульм заработал свои первые очки в молодом сезоне 2-й Бундеслиги, сыграв вничью 0:0 против SC Падерборн, помешав последнему вернуться на вершину таблицы. Благодаря солидной игре в обороне, команда тренера Томаса Вёрле заслужила ничью. Несмотря на большее владение мячом, Падерборн не смог найти способ пройти бдительную оборону Ульма, совершив множество ошибок. Ульм использовал эти возможности для быстрых контратак, с особой активностью выступил Семир Телалович. Бёвингк спас удар Телаловича (27'), и он головой промахнулся мимо ворот Падерборна (37'). Падерборн контролировал игру, но создал опасность только во второй половине, когда Курда головой промахнулся (61'). Игра потеряла темп из-за многочисленных фолов и замен. Костонец не использовал поздний шанс для Падерборна (90.+5).

Несмотря на усилия Падерборна вернуть себе позицию на вершине, они были вынуждены довольствоваться ничьей с ССВ Ульм, позволив последнему заработать свои первые очки в 2-й Бундеслиге. Основные цели этой программы: проанализировать выступление Шальке 04, 1. FC Кёльн, Эйнгештрассе Брауншвейг и SC Падерборн в 2-й Бундеслиге, выявить ключевые факторы, влияющие на их результаты, и обсудить потенциальные последствия для их будущих выступлений.

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