Продолжительный пожар в трубопроводе в пригороде Хьюстона вынудил эвакуировать людей.

В понедельник утром было зафиксировано возгорание, расположенное между Дир-Парк и Ла-Порт, примерно в 25 милях к юго-востоку от Хьюстона. В результате streets были заблокированы, а жители ближайших домов эвакуированы, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Ла-Порта.

Мэр Джерри Маутон из Дир-Парка сообщил журналистам, что горящее вещество - это сжиженный природный газ, и его тушение займет некоторое время.

Компания Energy Transfer, владеющая линией, заявила, что на их станции управления произошел инцидент с 20-дюймовой линией жидких природных газов, в результате чего возник пожар. Затронутая линия была изолирована, чтобы остатки продукта сгорели сами собой. В настоящее время Energy Transfer не может назвать точный срок завершения этого процесса.

По меньшей мере 50 человек были эвакуированы из-за пожара, в то время как гораздо больше людей столкнулись с отключениями электроэнергии, эвакуациями и закрытиями вблизи, сообщает заместитель начальника полиции Дир-Парка Фрэнк Харт.

Компания CenterPoint Energy, базирующаяся в Хьюстоне, сообщила о нескольких отключениях в регионе в понедельник утром. Компания заявила, что следит за ситуацией, которая "не связана с естественными газовыми операциями или оборудованием" компании. После выполнения мер безопасности их электрические бригады оценят ущерб их линиям, опорам и оборудованию в районе и как можно быстрее восстановят подачу электроэнергии пострадавшим клиентам.

Пожарный получил легкие травмы, сообщил Харт.

Некоторые школы в районе, в том числе центральный кампус Сан-Хасинто-колледжа, отреагировали на пожар, приказав "оставаться на месте" и впоследствии отменив занятия и мероприятия.

25-летняяGeselle Melina Guerra, жительница мобильного дома в зоне эвакуации, рассказала Ассошиэйтед Пресс, что она завтракала, когда услышала взрыв.

"Вдруг мы услышали huge bang, а потом я увидела что-то яркое, как оранжевое, исходящее из нашей задней двери, которая была снаружи", - сказала Guerra.

"Я просто паниковала, ходила по гостиной, не зная, что делать или что происходит. Я подумала, может быть, самолет разбился рядом с нашим домом", - добавила Guerra.

Жителям района рекомендуется оставаться дома из-за продолжающейся угрозы от пожара. Несмотря на трудности, наше сообщество объединяется, чтобы помочь пострадавшим, предлагая кров и помощь там, где это необходимо.

Читайте также: