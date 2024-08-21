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Продолжительность жизни снова увеличивается <unk> Вместе с этим увеличивается потребление воздуха

Бюро федеральной статистики сообщает о явном «эффекте догоняющего роста» в продолжительности жизни. Хотя причина недавнего спада очевидна, будущее все еще неопределенно.

 and  Hanna Hofmann
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- Продолжительность жизни снова увеличивается <unk> Вместе с этим увеличивается потребление воздуха

Следуя завершению кризиса COVID-19, продолжительность жизни снова растет. По данным Федерального статистического управления в Висбадене, Германия, в 2023 году средняя продолжительность жизни при рождении составила 83,3 года для женщин и 78,6 года для мужчин. Это означает увеличение примерно на 0,4 года для обоих полов по сравнению с предыдущим годом. Однако в годы COVID-2020-2022 продолжительность жизни снизилась на 0,6 года tanto для мужчин, как и для женщин по сравнению с 2019 годом. Федеральное управление сообщило: "Уровень 2019 года еще не достигнут, но есть заметное улучшение".

Что нас ждет впереди?

Павел Григорьев, руководитель группы исследований смертности Федерального института демографии (BiB), назвал результаты "неожиданными": "Ожидался эффект догоняющего развития, и мы вернулись к долгосрочной тенденции", - сказал он информационному агентству dpa. До 2019 года продолжительность жизни росла стабильно. Григорьев предсказывает дополнительное увеличение на 0,1 или 0,2 года в 2024 году.

Важно понимать, что "продолжительность жизни при рождении" - это сводка показателей смертности во всех возрастных группах и не зависит от размера или структуры населения. Это делает его идеальным для сравнения различных периодов времени, согласно статистикам.

Продолжительность жизни не равна долголетию

Хотя может показаться иначе, это не прогноз срока жизни новорожденных в настоящее время. В существующих прогнозах мальчики, родившиеся в 2023 году, предположительно проживут от 81 до 90 лет, а девочки - от 85 до 93 лет в зависимости от вариации тренда.

Две величины продолжительности жизни рассчитываются по-разному: "Продолжительность жизни при рождении" рассчитывается с использованием таблиц периода, а продолжительность жизни отдельных когорт предсказывается с использованием таблиц когорт.

С таблицами периода мы исследуем настоящее: "Продолжительность жизни при рождении" представляет собой среднюю продолжительность жизни новорожденных, если они подвергаются текущим трендам смертности. С таблицами когорт статистики смотрят вперед, учитывая предположения о будущих изменениях в паттернах смертности.

Мужчины Запада живут дольше

Если мы рассмотрим вариант один, давайте посмотрим на женщин и мужчин с Востока и Запада. Эффект догоняющего развития неодинаков для всех, как показывают данные. На Востоке продолжительность жизни снова возросла в 2022 году, в то время как она продолжала падать на Западе. В 2023 году продолжительность жизни возросла tanto в восточной, как и в западной частях страны.

Женщины в обеих регионах теперь живут почти столько же, сколько и до пандемии. Однако западные мужчины живут на 1,4 года дольше, чем восточные мужчины. Во время пандемии этот разрыв расширился с аналогичного уровня в 2019 году до 2,3 года в 2021 году. Исследователи считают, что это связано с более плохом здоровье восточных мужчин.

Потеря позиций в международном масштабе

Германия является одним из отстающих в Западной Европе по продолжительности жизни и отстает. Это было очевидно в недавнем исследовании БиБ и Макс Планк Института демографических исследований, которое изучило тренды смертности в течение нескольких десятилетий.

В 2000 году разница в продолжительности жизни при рождении Германии по сравнению со средним уровнем в Западной Европе составляла около 0,7 лет. К 2022 году этот разрыв расширился до 1,7 лет. "Постоянный разрыв в продолжительности жизни в Германии, похоже, в основном связан с более высокими показателями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте или на пенсии", - объясняют авторы.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на продолжительность жизни, вызвав снижение на 0,6 года tanto для мужчин, как и для женщин с 2019 по 2022 год. Несмотря на это, Павел Григорьев предсказывает увеличение продолжительности жизни при рождении на 0,1 или 0,2 года в 2024 году.

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