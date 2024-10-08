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"Продолжение "Джокера" не работает в кинотеатрах" или "Второй фильм "Джокера" не привлекает больших зрителей"

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Действующее в данный момент лишённое смеха: Хоакин Феникс в роли 'Джокера'
Действующее в данный момент лишённое смеха: Хоакин Феникс в роли 'Джокера'

"Продолжение "Джокера" не работает в кинотеатрах" или "Второй фильм "Джокера" не привлекает больших зрителей"

Режиссер Тодд Филлипс, скорее всего, так же разочарован, как и персонаж Джокера в начале фильма "Джокер: Фоли а̀ Девуа". Ожидаемый сиквел "Джокера" дебютировал в США с предполагаемой выручкой около 40 миллионов долларов, что существенно ниже прогнозов, согласно данным The Hollywood Reporter.

Эксперты ожидали, что "Джокер: Фоли а̀ Девуа", главные роли в котором исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага, соберет не менее 50-60 миллионов долларов в первые дни. Однако эти оценки были понижены в течение всего уик-энда из-за снижения интереса и в итоге остановились на отметке в 47 миллионов долларов, которой фильм не достиг. The Hollywood Reporter связывает провал фильма с негативными отзывами зрителей.

Сиквел также существенно отстает от других хитов проката этого года. Например, "Внутри себя 2" собрала около 154 миллионов долларов за первый уик-энд, а "Дэдпул и Росомаха" - почти 211 миллионов. При производственном бюджете около 200 миллионов долларов "Джокер: Фоли а̀ Девуа" обошлась более чем в три раза дороже, чем его высоко оцененный предшественник.

Рискованный жанровый эксперимент?

Критики tanto дома, как и за рубежом, критикуют "Джокер: Фоли а̀ Девуа". Кажется, и зрители разочарованы, судя по различным сайтам онлайн-обзоров. В настоящее время на Rotten Tomatoes только 33% отзывов критиков и 31% отзывов зрителей положительные.

Хотя выступление Хоакина Феникса вновь не вызывает нареканий, и интерпретация Харли Квинн Леди Гагой тоже впечатляет критиков, многие критикуют решение Филлипса сделать фильм мюзиклом. Как отмечает ntv.de, этот художественный акцент отвлекает от силы повествования темной, разрушительной истории. Зрители, которые, возможно, ждали продолжения темы психологического триллера первого фильма, могут быть разочарованы.

"Джокер 2" показал лучшие результаты за рубежом, собрав 81,1 миллиона долларов. Хотя он соответствовал мировым ожиданиям в 121,1 миллиона долларов, фильм плохо стартовал в Германии, собрав 351 000 посещений и 4,2 миллиона долларов в прокате, согласно данным немецких кинопрокатов Blickpunkt: Film.

Поддержка от Франсиса Форда Копполы

Однако режиссер "Джокера" получил поддержку от неожиданного источника: Франсиса Форда Копполы, чей самофинансируемый эпический фильм "Мegalopolis" стоимостью 120 миллионов долларов сейчас испытывает трудности в прокате. На своей официальной странице в Instagram 85-летний режиссер написал: "Я всегда был поклонником фильмов Тодда Филлипса и нахожу их очень развлекательными. С тех пор как появился замечательный 'Мальчишник в Вегасе', он неизменно превосходит ожидания зрителей. Мои поздравления с 'Джокер: Фоли а̀ Девуа!'"

Несмотря на поддержку Франсиса Форда Копполы, негативные отзывы и снижение интереса зрителей существенно повлияли на результаты проката "Джокер: Фоли а̀ Девуа". Развлекательная ценность ожидаемого сиквела, главные роли в котором исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага, не смогла превзойти прогнозы, закончившись с предполагаемой выручкой в 40 миллионов долларов.

Разочарование от музыкального жанрового эксперимента в "Джокер: Фоли а̀ Девуа" очевидно, так как он отстает от других хитов проката, таких как "Внутри себя 2" и "Дэдпул и Росомаха", и даже уступает своему высоко оцененному предшественнику по стоимости производства.

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