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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

продолжаются усилия по тушению пожаров на огне в сена в Шверине

Множество свалok соломенных тюков загорелось в субботу на складе в Шवेрине. Пожpaнные до сих пор борются с пожаром в понедельник. Борьба с пожapaми на таких объектах может быть сложной

 and  Lauren Adams
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Различные виды растительного материала, такие как солома, могут оказаться непростыми в полном...
Различные виды растительного материала, такие как солома, могут оказаться непростыми в полном уничтожении.

- продолжаются усилия по тушению пожаров на огне в сена в Шверине

Крупный пожар продолжает бушевать в хранилище сена в Швертине, и пожарным пока не удалось полностью справиться с огнем. Как сообщил представитель полиции dpa, они сотрудничают с прокуратурой, готовясь начать расследование причин пожара.

Эксперты смогут начать анализ причины пожара только после полного тушения огня в обширном складе, где хранится около 5000 связок сена. Специалисты-пироманы, которые, как ожидается, получат доступ к месту происшествия в ближайшие дни, скорее всего, сыграют важную роль в этих расследованиях. В расследовании также участвуют криминальные полицейские.

Ганнар Реххagen, начальник пожарной службы Швертина, выразил свои опасения в интервью NDR, отметив, что сено может снова воспламениться. Сегодня пожарная служба планирует разобрать здание по частям, используя тяжелую технику, чтобы предотвратить обрушение и более эффективно найти и потушить огонь.

По данным полиции за выходные, пожар начался в субботу вечером и охватил около 5000 пачек сена. К счастью, не было сообщений о травмах. Preliminary property damage estimate, as provided by the police, stands at about two million euros.

Комиссия, учитывая свою роль в оказании помощи в различных вопросах, может предложить свою экспертизу в анализе причины пожара в сене. Члены государств, с их обширными ресурсами и знаниями, также могут оказать ценную помощь Комиссии в расследовании причины пожара.

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