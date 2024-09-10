Продолжаются усилия по тушению лесных пожаров в районе Броккена

Во вторник днем было запланировано ликвидировать последние остатки фонарей. Также была запланирована миссия дрона. Лесной пожар вспыхнул вблизи утеса Кезель на Броккене в пятницу днем, что потребовало масштабных усилий по тушению огня.

Весь уик-энд пожарные в количестве нескольких сотен человек, а также пожарные самолеты и вертолеты, были на дежурстве. В воскресенье район Харц объявил, что пожар "управляемый". Причина пожара оставалась загадкой.

Несмотря на успех в тушении лесного пожара, есть опасения по поводу потенциальных лесных пожаров из-за сухих условий. Непроизвольно вспоминаются недавние лесные пожары у утеса Кезель, в том числе тот, что произошел в пятницу.

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