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Продолжаются усилия по тушению лесных пожаров в районе Броккена

После подавления лесного пожара на Брокене в Национальном парке Гарц, несмотря на дождь вTuesday, не все искры были потушены. По данным officials города Вернигероде, были обнаружены дополнительные тлеющие участки вдоль железнодорожных путей. Удаление других горячих точек имело успех. Примерно...

 and  Elizabeth Wells
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В это выходные мы bids farewell от высот Брокена.
В это выходные мы bids farewell от высот Брокена.

Продолжаются усилия по тушению лесных пожаров в районе Броккена

Во вторник днем было запланировано ликвидировать последние остатки фонарей. Также была запланирована миссия дрона. Лесной пожар вспыхнул вблизи утеса Кезель на Броккене в пятницу днем, что потребовало масштабных усилий по тушению огня.

Весь уик-энд пожарные в количестве нескольких сотен человек, а также пожарные самолеты и вертолеты, были на дежурстве. В воскресенье район Харц объявил, что пожар "управляемый". Причина пожара оставалась загадкой.

Несмотря на успех в тушении лесного пожара, есть опасения по поводу потенциальных лесных пожаров из-за сухих условий. Непроизвольно вспоминаются недавние лесные пожары у утеса Кезель, в том числе тот, что произошел в пятницу.

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