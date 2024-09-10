Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБольшой пожар

Продолжаются работы по тушению пожаров в Вунсиделе

На территории Франконии взорвался крупный промышленный объект, который вызвало около 500 спасателей. Поднят тревожный звонок для привлечения дополнительных ресурсов.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
На месте крупного пожара присутствовали многочисленные службы помощи, как сообщается в заявлении...
На месте крупного пожара присутствовали многочисленные службы помощи, как сообщается в заявлении управления района.

- Продолжаются работы по тушению пожаров в Вунсиделе

В результате многочисленных попыток потушить пламя, пожарным удалось локализовать крупный пожар в промышленной зоне района Холенбрунн в Верхней Франконии к позднему вторничному послеполуднику. Несмотря на все усилия, пожарным пока не удалось войти в здание, что оставляет неясным внутреннее состояние пожара, как заявил районный администратор Петер Берек (ХСС) агентству ДПА.

В ранние утренние часы в промышленном строении Холенбрунна вспыхнул неожиданный пожар, который полицейский спикер описал как "интенсивное пламя". Местные власти объявили чрезвычайное положение, чтобы получить помощь из соседних районов. Более 500 специалистов были задействованы для борьбы с пожаром в середине дня.

Жителям, проживающим вблизи горящего здания, было рекомендовано покинуть свои дома, как сообщили полицейские. Авторитеты порекомендовали закрыть окна и двери и оставаться внутри. Жителям квартир было рекомендовано выключить вентиляцию и кондиционирование воздуха. По состоянию на данный момент Петер Берек сообщил об одном случае легкого отравления угарным газом.

Отмены занятий в школе отправляют детей домой

Пожар повлек изменения в расписании занятий для некоторых детей в районе: "Транспортные услуги в Холенбрунн временно приостановлены. Школы в Вунзиделе готовы принять любые необходимые меры после уроков", - прокомментировали полицейские. На сайте Grundschule Wunsiedel было указано: "Учащиеся, которые не могут посещать школу из-за предупреждения о пожаре, освобождаются от посещения. Для родителей ответственные лица написали: 'Не пытайтесь приводить своего ребенка в школу сегодня ни при каких обстоятельствах. Приоритет - безопасность'". Это правило также применялось к новым ученикам, которые должны были начать школу в тот день.

Из-за железнодорожных путей, примыкающих к месту пожара, линия Marktredwitz-Hof была заблокирована. Специалист по железной дороге сообщил, что поезда заканчиваются в Marktredwitz. Блокировка железной дороги все еще сохранялась к позднему вторничному послеполуднику. Был организован автобусный рейс для обеспечения непрерывного сообщения с Хофом.

Организация, пострадавшая от пожара, производит электрические компоненты, такие как изоляторы. Сообщения от правоохранительных органов показали, что в горящем здании хранилось несколько тонн искусственной смолы, которая также загорелась. Населению было рекомендовано обходить пострадавший муниципалитет.

Районное управление Вунзидель установило горячую линию для граждан. Мэр Вунзиделя Николас Лаховиник объявил о наличии экстренного детского сада в другом детском саду рядом с местом пожара. Если возможно, детей лучше всего оставить дома.

Пожар неожиданно распространился на другие строения, вызвав дальнейшие опасения у пожарных. Дым от пожара был таким плотным, что привело к временному закрытию ближайших школ и автобусных служб.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно