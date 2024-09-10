- Продолжаются работы по тушению пожаров в Вунсиделе

В результате многочисленных попыток потушить пламя, пожарным удалось локализовать крупный пожар в промышленной зоне района Холенбрунн в Верхней Франконии к позднему вторничному послеполуднику. Несмотря на все усилия, пожарным пока не удалось войти в здание, что оставляет неясным внутреннее состояние пожара, как заявил районный администратор Петер Берек (ХСС) агентству ДПА.

В ранние утренние часы в промышленном строении Холенбрунна вспыхнул неожиданный пожар, который полицейский спикер описал как "интенсивное пламя". Местные власти объявили чрезвычайное положение, чтобы получить помощь из соседних районов. Более 500 специалистов были задействованы для борьбы с пожаром в середине дня.

Жителям, проживающим вблизи горящего здания, было рекомендовано покинуть свои дома, как сообщили полицейские. Авторитеты порекомендовали закрыть окна и двери и оставаться внутри. Жителям квартир было рекомендовано выключить вентиляцию и кондиционирование воздуха. По состоянию на данный момент Петер Берек сообщил об одном случае легкого отравления угарным газом.

Отмены занятий в школе отправляют детей домой

Пожар повлек изменения в расписании занятий для некоторых детей в районе: "Транспортные услуги в Холенбрунн временно приостановлены. Школы в Вунзиделе готовы принять любые необходимые меры после уроков", - прокомментировали полицейские. На сайте Grundschule Wunsiedel было указано: "Учащиеся, которые не могут посещать школу из-за предупреждения о пожаре, освобождаются от посещения. Для родителей ответственные лица написали: 'Не пытайтесь приводить своего ребенка в школу сегодня ни при каких обстоятельствах. Приоритет - безопасность'". Это правило также применялось к новым ученикам, которые должны были начать школу в тот день.

Из-за железнодорожных путей, примыкающих к месту пожара, линия Marktredwitz-Hof была заблокирована. Специалист по железной дороге сообщил, что поезда заканчиваются в Marktredwitz. Блокировка железной дороги все еще сохранялась к позднему вторничному послеполуднику. Был организован автобусный рейс для обеспечения непрерывного сообщения с Хофом.

Организация, пострадавшая от пожара, производит электрические компоненты, такие как изоляторы. Сообщения от правоохранительных органов показали, что в горящем здании хранилось несколько тонн искусственной смолы, которая также загорелась. Населению было рекомендовано обходить пострадавший муниципалитет.

Районное управление Вунзидель установило горячую линию для граждан. Мэр Вунзиделя Николас Лаховиник объявил о наличии экстренного детского сада в другом детском саду рядом с местом пожара. Если возможно, детей лучше всего оставить дома.

Пожар неожиданно распространился на другие строения, вызвав дальнейшие опасения у пожарных. Дым от пожара был таким плотным, что привело к временному закрытию ближайших школ и автобусных служб.

Читайте также: