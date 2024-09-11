- Продолжаются работы по тушению пожара после значительного пожара на химическом заводе

После серьезного пожара на предприятии Grillo Group в Дюссельдорфе firefighters работали всю ночь. В утреннем сообщении пожарная служба предположила, что работы могут продолжаться и днем. В течение ночи количество персонала на месте постепенно уменьшалось. В настоящее время там по-прежнему находятся 30 команд. Из-за риска обрушения пострадавшие районы недоступны.

Пожар начался в секции сульфата цинка компании, как объявил представитель. Он был обнаружен в 16:20. Во время борьбы с огнем загорелась крыша производственного цеха, сообщил Ульрих Грилло, CEO компании.

Дым над районами города

Из-за пожара над северной частью города висело плотное, копотьное облако дыма, которое позже переместилось в направлении Оберхаузена. Город выпустил предупреждение, призывая жителей оставаться дома и закрывать окна и двери. Однако вечером было объявлено "все в порядке". Измерения показали, что все уровни оставались значительно ниже опасных концентраций, как сообщила пожарная служба. На следующее утро пожарная служба объявила, что все измерения упали ниже безопасных пределов.

По данным компании, один человек получил легкие травмы, связанные с дыханием, и был доставлен в скорой помощи на место. Позже он был выписан после первоначального лечения. Больше никаких травм не было сообщено, как подтвердила пожарная служба утром. В некоторых моментах было задействовано до 250 человек.

Расследование причин пожара

По словам CEO Грилло, сульфат цинка, производимый в Дюссельдорфе, используется в качестве базовой химической основы в бумажной и текстильной промышленности и как пищевая добавка и не является опасным. Предприятие, на котором работает около 400 сотрудников, было эвакуировано. Решение о том, будет ли производство приостановлено и на какой срок, будет принято в ближайшие дни, сказал Грилло вечером.

Оценка ущерба и определение точной причины пожара являются основными задачами текущих расследований, как заявила компания. Полиция расследует причины пожара, как сообщила пожарная служба.

Крупный пожар, начавшийся в секции сульфата цинка, распространился на крышу производственного цеха в течение ночи, когда firefighters боролись с огнем. Из-за большого пожара над северной частью города висело плотное облако дыма, которое затрагивало районы, такие как Оберхаузен.

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