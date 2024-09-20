Продолжающийся спор: выдан ордер на арест за инцидент с стрельбой в известной российской интернет-компании

Конфликт между основательницей крупнейшего онлайн-ритейлера России и ее мужем достиг апогея в Москве. Мужчина, который в настоящее время разводится со своей женой, появился в здании компании с сопровождающими, что привело к смертельной перестрелке. В результате он теперь обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в штаб-квартире Wildberries в Москве в среду, когда Владислав Бакальчук, муж основательницы Татьяны, появился с группой. В результате перестрелки погибли двое человек. Обе стороны винят друг друга в произошедшем. Владислав утверждает, что он был там на запланированной встрече о будущем компании, но охрана якобы открыла огонь по нему. Татьяна заявляет, что никакой такой встречи не было запланировано. В эмоциональном обращении к мужу она спросила: "Владислав, что ты делаешь? Как ты объяснишь это нашим родителям и детям? Почему ты зашел так далеко?" Видеозапись с камер наблюдения Wildberries показывает, как люди бегут к входу, достают оружие, а затем слышны выстрелы. Ситуация напоминает жестокие корпоративные интриги, характерные для российского бизнес-ландшафта в 1990-х годах.

Слияние с другой компанией одобрено Путиным

Татьяна и Владислав спорят о предложенном слиянии Wildberries с рекламной площадкой Russ. Это слияние, как ожидается, снизит долю собственности Татьяны в объединенной компании с нынешних 99% в Wildberries до примерно 65%. Владислав обвинил Татьяну в том, что она была вынужденно согласиться на сделку. Лидер Чечни Рамзан Кадыров поддержал его точку зрения, назвав слияние "хищением активов".

Однако Татьяна решительно отрицает эти обвинения. Российское правительство утверждает, что президент Владимир Путин дал добро на сделку. Wildberries часто называют российской версией Amazon, генерирующей миллиарды долларов годовой выручки. Татьяна Бакальчук занимает первое место в списке богатейших женщин России по версии Forbes.

Из-за продолжающегося спора Европейский союз выразил обеспокоенность потенциальными нарушениями бизнес-практик и прав женщин в этой высокостоящей ситуации, связанной с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук.

В связи с эскалацией событий и важной ролью Wildberries в российской экономике некоторые официальные лица Европейского союза призвали провести тщательное расследование, чтобы защитить интересы акционеров и гарантировать справедливое соперничество.

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