Продолжающийся конфликт по наследству Мердока продолжает скрываться, поскольку судья отклонил обвинение прессы в причастности

Группа СМИ, в том числе CNN, The New York Times, NPR и ABC, среди прочих, запросила суд раскрыть дело, касающееся траста семьи Мердоков, и предоставить доступ. Однако судья отклонил это ходатайство из-за высокой степени конфиденциальности в судах Невады в отношении дел о семейных трастах.

Несмотря на продолжающуюся внутрисемейную борьбу за контроль над их предприятиями, так как патриарх 93 лет, все стороны согласились с конфиденциальностью дела.

Эта конкретная судебная процедура обеспечивает исключительную конфиденциальность, позволяя сторонам и судьям скрывать дела от общественного взора настолько, что они даже не указаны в судебных расписаниях. Лишь когда The New York Times раскрыла дело в июле, оно привлекло некоторое внимание. Дело, теперь видимое в судебных документах, просто обозначено как "Дело о трасте "Джон Доу" 1, PR23-00813".

В своих юридических заявлениях адвокаты семьи Мердоков утверждали, что раскрытие дела может раскрыть конфиденциальную информацию, связанную с бизнесом Мердока, в том числе Fox News, правонаклоненную кабельную сеть, и The Wall Street Journal. Кроме того, это могло бы угрожать личной безопасности Мердока.

Судья согласился, указав, что "семейный траст, даже когда он является акционером публичных компаний, является частным юридическим соглашением, как это признают законы о секретности".

Судья удовлетворил ходатайство, разрешив опубликовать некоторые документы, связанные с делом. Кроме того, подробности о суде и участвующих адвокатах доступны общественности. Остальная часть дела, запланированная на следующую неделю с участием семьи Мердок, останется закрытой.

Несмотря на интерес СМИ к делам семьи Мердок, крайняя конфиденциальность в делах бизнеса и семейных трастах в судах Невады помешала широкому освещению дела. В свете этого различные СМИ, в том числе деловые издания, увидели возможность осветить потенциальное влияние дела на корпорации Мердока, такие как Fox News и The Wall Street Journal.

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