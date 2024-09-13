Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиСМИ

Продолжающийся конфликт по наследству Мердока продолжает скрываться, поскольку судья отклонил обвинение прессы в причастности

В недавнем решении судья из Невады разрешает миллиардеру и медиа-магнату Руперту Мёрдоку и его родственникам вести тайную судебную тяжбу о будущем его обширной медиа-империи, ограничив доступ общественности.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Руперт Мёрдок присутствует на своей ежегодной вечеринке в Спитред-Хаус в Лондоне в 2023 году.
Руперт Мёрдок присутствует на своей ежегодной вечеринке в Спитред-Хаус в Лондоне в 2023 году.

Продолжающийся конфликт по наследству Мердока продолжает скрываться, поскольку судья отклонил обвинение прессы в причастности

Группа СМИ, в том числе CNN, The New York Times, NPR и ABC, среди прочих, запросила суд раскрыть дело, касающееся траста семьи Мердоков, и предоставить доступ. Однако судья отклонил это ходатайство из-за высокой степени конфиденциальности в судах Невады в отношении дел о семейных трастах.

Несмотря на продолжающуюся внутрисемейную борьбу за контроль над их предприятиями, так как патриарх 93 лет, все стороны согласились с конфиденциальностью дела.

Эта конкретная судебная процедура обеспечивает исключительную конфиденциальность, позволяя сторонам и судьям скрывать дела от общественного взора настолько, что они даже не указаны в судебных расписаниях. Лишь когда The New York Times раскрыла дело в июле, оно привлекло некоторое внимание. Дело, теперь видимое в судебных документах, просто обозначено как "Дело о трасте "Джон Доу" 1, PR23-00813".

В своих юридических заявлениях адвокаты семьи Мердоков утверждали, что раскрытие дела может раскрыть конфиденциальную информацию, связанную с бизнесом Мердока, в том числе Fox News, правонаклоненную кабельную сеть, и The Wall Street Journal. Кроме того, это могло бы угрожать личной безопасности Мердока.

Судья согласился, указав, что "семейный траст, даже когда он является акционером публичных компаний, является частным юридическим соглашением, как это признают законы о секретности".

Судья удовлетворил ходатайство, разрешив опубликовать некоторые документы, связанные с делом. Кроме того, подробности о суде и участвующих адвокатах доступны общественности. Остальная часть дела, запланированная на следующую неделю с участием семьи Мердок, останется закрытой.

Несмотря на интерес СМИ к делам семьи Мердок, крайняя конфиденциальность в делах бизнеса и семейных трастах в судах Невады помешала широкому освещению дела. В свете этого различные СМИ, в том числе деловые издания, увидели возможность осветить потенциальное влияние дела на корпорации Мердока, такие как Fox News и The Wall Street Journal.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Первый раз в истории Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Германии.
Экономика

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили.

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили. Европейский лидер автопрома в настоящее время столкнулся с серьезной проблемой. Руководитель региона Нижняя Саксония, где базируется компания, предлагает предоставить правительственное финансирование для электромобилей в качестве возможного решения. Однако лидер фракции FDP в парламенте, Кристиан Дюрр, называет эту идею "бредом" и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.
Экономика

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla. Вот альтернативный взгляд на ситуацию: Вместо того чтобы просто производить электромобили, Tesla также обратила свой взор на электрический полуприцеп. Несколько таких уже курсируют по дорогам, но 19 августа один из них попал в аварию в Калифорнии.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.
Экономика

Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.

Основные консервативные СМИ игнорируют связи Дональда Трампа с радикальным theorists of conspiracy theory Laura Loomer, таким образом защищая свою аудиторию от шума, несмотря на критику видных фигур Республиканской партии.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно