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Федеральные земли ГерманииНовостиОкружающая среда

Продолжающийся дискурс вращается вокруг усиления климатических закономерностей.

Ведущийся в течение многих лет спор вокруг расширения водного пути Везер закончился recente cобранием политиков, ассоциаций и местных жителей, которое сопровождалось акциями протеста.

 and  Ann Bradley
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Стратегии расширения реки Везер вызывают пристальное внимание экологических правозащитных...
Стратегии расширения реки Везер вызывают пристальное внимание экологических правозащитных организаций

- Продолжающийся дискурс вращается вокруг усиления климатических закономерностей.

После года споров все еще нет признаков разрешения в споре вокруг предложенного расширения морского канала в северной части Unterweser. Министр экономики Нижней Саксонии (СДПГ) Олаф Льес и министр окружающей среды (Зеленые) Кристиан Майер провели встречу в Бреке, чтобы проинформировать представителей муниципалитетов, экологических организаций, торгово-промышленных палат, клубов водного спорта, фермеров, организаций по поддержке дамб и портовой промышленности о текущем состоянии проекта.

Встреча совпала с демонстрацией местного альянса, в которой приняли участие около 60 человек. Правительство Нижней Саксонии и представители экономики выступают за расширение, чтобы вместить больше судов с грузом в портах Бременхафена и Бреке.

Экологические опасения, высказанные экологическими организациями

Предложенное расширение затрагивает две зоны: внешнюю Весер от Бременхафена до Северного моря и Unterweser от Бременхафена до Бреке. Организации, такие как BUND, NABU и WWF, решительно выступают против этих планов. В совместном заявлении они заявили, что дополнительное углубление реки приведет к серьезным экологическим последствиям, как это уже произошло на Весер, Эльбе и Эмсе.

Уже двенадцать предыдущих углублений Весер привели к значительному ущербу для реки. Экологические организации опасаются, что дальнейшее углубление приведет к увеличению количества соленой воды в Весер и Весемарше. Соленая вода - это смесь соленой и пресной воды. Кроме того, может измениться течение прилива, что потенциально увеличит риск наводнений.

Встреча, организованная Олафом Льесом и Кристианом Майером, затронула опасения экологических организаций, которые решительно выступают против предложенного расширения из-за его потенциальных экологических последствий. Углубление реки может привести к увеличению количества соленой воды, нарушая естественный баланс Весер и Весемарше и потенциально увеличивая риск наводнений.

Вперед, всем заинтересованным сторонам необходимо учитывать долгосрочное воздействие расширения морского канала в Unterweser, с акцентом на сохранение экосистемы и минимизацию вреда для местной среды.

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