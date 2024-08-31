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Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов

 and  Anne Legman
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- Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов

Вечерний инцидент с пожаром и нарушением связи прервал службу S-Bahn линии S1. По словам представителя, поезда в настоящее время курсируют с интервалом в 20 минут между Потсдамом и Берлин-Шöneberg. Причиной тому стало нарушение сигналов в Берлине-Целендорф, как сообщил спикер. Ранее пожар на станции S-Bahn Botanischer Garten также вызвал проблемы. Временно был закрыт участок между Целендорфом и Шöneberg.

В другом случае неисправность в системе торможения поезда S-Bahn привела к облаку дыма. Об этом сообщил представитель пожарной службы Берлина агентству Дойче Прессе. Так как поезд стоял на месте, все пассажиры благополучно эвакуировались. Погибших нет. "Никаких вмешательств не потребовалось", - добавил представитель, отметив присутствие 42 сотрудников на месте.

Нарушение связи во время инцидента с S-Bahn не ограничилось только проблемами со сигналами, так как пожарная команда также столкнулась с трудностями в координации своих действий из-за сбоя в системе связи. Пожарная команда успешно потушила пожар на станции S-Bahn Botanischer Garten, продемонстрировав свою компетентность в борьбе с огнем в столь сложных условиях.

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