Продолжающиеся нападки Трампа на Харриса вызывают опасения, что он может поставить под сомнение результаты выборов, если проиграет в ноябре

Нет серьезных попыток оспорить статус Харрис как демократического кандидата в президенты. Но некоторые критики Трампа предупреждают, что бывший президент может закладывать основу для оспаривания результатов выборов 2024 года, если он проиграет во второй раз.

Демократы соберутся на следующей неделе в Чикаго на национальный съезд, на котором они выступят в поддержку Харрис как нового кандидата в президенты после решения президента Джо Байдена не баллотироваться на переизбрание.

Комитет национального демократического комитета официально объявил на прошлой неделе: Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолз стали кандидатами в президенты и вице-президенты соответственно. Делегаты съезда провели виртуальное подсчет голосов, и Харрис получила 99% поддержки от участвующих делегатов.

Республиканцы признают, что после голосования ДНК больше нет возможности оспорить место Харрис на бюллетенях.

"Когда ДНК номинировал ее, они все еще находились в рамках срока для подачи необходимых документов в каждый из штатов, чтобы разместить ее имя (и Уолза) на бюллетене. То, что ДНК номинировал ее, положило конец любому вызову в этом отношении", - сказал человек, знакомый с планами кампании Трампа, CNN.

Но это не помешало Трампу - сейчас, по опросам, он ведет гораздо более близкую гонку, чем ту, которую он вел против Байдена - жаловаться на восхождение Харрис, которое произошло после того, как Байден победил на демократических президентских праймериз ранее в этом году.

Один из внутрипартийных оппонентов Трампа сказал, что попытки бывшего президента оспорить легитимность Харрис как демократического кандидата могут быть способом заложить основу для оспаривания легитимности выборов этого года.

"Мы знаем одну вещь наверняка: Трамп никогда не проигрывает. Итак, если он не будет объявлен победителем 2024 года, как в 2020 году, это должно быть потому, что его обманули снова; это украли снова", - сказал Джон Болтон, который был советником по национальной безопасности Трампа и с тех пор стал громким критиком бывшего президента, CNN's Kaitlan Collins в прошлый четверг.

"Я не думаю, что он знает точно, какая будет его теория на этот раз, чтобы объяснить, почему он был лишен победы на выборах, поэтому он пробует разные вещи", - сказал Болтон. "И я думаю, что это то, о чем люди должны начать больше задумываться сейчас, как предотвратить Трампа после выборов, если он проиграет, снова пытаться погрузить процесс в хаос".

В беседе с владельцем X Элоном Маском, которая была показана в понедельник вечером на платформе социальных сетей, Трамп сказал, что восхождение Харрис было "мошенничеством" и обвинил ведущих демократов в том, что они вытеснили Байдена с выборов 2024 года.

"Это был переворот президента Соединенных Штатов. Он не хотел уходить, и они сказали: 'Мы можем сделать это вежливо или жестко'", - заявил Трамп.

Он также критиковал демократов на пресс-конференции в прошлый четверг, заявив, что передача полномочий от Байдена к Харрис "кажется мне, на самом деле, неконституционной. Возможно, это не так".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон аналогично заявил, что Харрис столкнется с правовыми препятствиями, которые не материализовались.

Республиканец из Луизианы сказал CNN's Jake Tapper 21 июля - в день, когда Байден выбыл из гонки, - что демократы столкнутся с "реальными проблемами" и "правовыми препятствиями", которые будут оспариваться в нескольких штатах.

"В некоторых из этих штатов это настоящее препятствие. У них настоящая проблема с заменой кандидата на вершине билета", - сказал Джонсон.

На следующий день, когда стало ясно, что Харрис не столкнется с серьезной оппозицией на пути к номинации демократов, Джонсон не уточнил, какие законы, по его словам, демократы якобы нарушают с Харрис во главе списка.

"Я сказал, что у нас есть 50 разных систем в каждом из штатов при выборе выборщиков и всего остального, и в некоторых штатах есть препятствия для замены кого-то так же, как это", - сказал он CNN's Manu Raju.

"Так не должно работать. Есть причина, почему это беспрецедентно. Вы не просто меняете правила процесса, потому что решили, что ваш кандидат больше не подходит. Вот что произошло здесь", - сказал он.

Согласно опросу CNN в июле, однако, выборные власти как минимум в 48 штатах, tanto republicanos como demócratas, заявили, что нет никаких препятствий, которые помешают Харрис попасть в бюллетени, как только она станет демократическим кандидатом. Выборные власти в двух других штатах, Флориде и Монтане, не ответили на запросы комментариев, но обзор правил доступа к бюллетеням в этих штатах указывает на то, что Харрис, скорее всего, не столкнется с проблемами и там.

Юридические эксперты также сказали CNN, что суды вряд ли пойдут на то, чтобы рассматривать иски, которые пытались бы оспорить добавление нового имени вверху демократического билета.

"С юридической точки зрения, это вопрос к съезду назначить кандидата. И все правовая прецедентная практика основана на том, что суды уважают выбор партии своего кандидата, а затем дают избирателям выбор", - сказал Бен Гинсберг, республиканский юрист по избирательным кампаниям, который работал в качестве генерального советника нескольких предыдущих республиканских кандидатов, в прошлом месяце.

Несмотря на отсутствие попыток оспорить статус Харрис как демократического кандидата, некоторые политические аналитики выражают озабоченность тем, что Трамп может использовать эту ситуацию, чтобы оспорить легитимность будущих выборов, если он проиграет снова. В недавней беседе бывший советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон предупредил о возможности того, что Трамп заявит о фальсификации выборов, если он проиграет в 2024 году.

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