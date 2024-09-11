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Продолжающаяся слабость инфляции в США продолжается, поскольку основная ставка остается стационарной

 and  John Stellmacher
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Повышение процентных ставок центральным банком, как ожидается, произойдет 18 сентября.
Повышение процентных ставок центральным банком, как ожидается, произойдет 18 сентября.

Продолжающаяся слабость инфляции в США продолжается, поскольку основная ставка остается стационарной

Федеральная резервная система США намекает на возможное снижение процентных ставок на следующей неделе. Последние данные об инфляции в крупнейшей экономике мира не меняют этого вектора. Тем не менее, аналитики не видят необходимости в дополнительных мерах из-за сохраняющейся сильной базовой инфляции.

Инфляция в США заметно снизилась в августе. Общий индекс потребительских цен составил 2,5 процента, по сравнению с 2,9 процента в июле, согласно данным Министерства труда в Вашингтоне. Экономисты ожидали снижения до 2,6 процента. Как и ожидалось, цены выросли на 0,2 процента в месячном исчислении.

Исключая энергетические и продовольственные расходы, базовые потребительские цены выросли на 0,3 процента в месячном исчислении и на 3,2 процента в годовом. Экономисты ожидали месячный рост на 0,2 процента и годовой рост на 3,2 процента.

"Опасения по поводу инфляции существенно снизились, но дискуссия об инфляции, в частности о базовой ставке, еще не окончена", - комментирует Бастиан Хepperle из Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Однако данные не оправдывают существенного изменения процентной ставки".

Тобиас Бассе из NordLB разделяет это мнение, заявляя, что "эти числа не облегчат уже непростую задачу председателя ФРС Джерома Пауэлла". Хотя стабильный рост расходов на жилье вызывает беспокойство, "текущие тенденции на макроэкономическом фронте цен не помешают сдвигу процентных ставок в сентябре". Фед может проявить осторожность.

Томас Гинцел из VP Bank считает, что Фед может снизить процентные ставки без колебаний. Текущий уровень процентных ставок может создать серьезные экономические тормоза, особенно если американские компании столкнутся с увеличением стоимости рефинансирования кредитов в ближайшие годы. Кроме того, он призывает Фед проявлять осторожность, учитывая все еще высокую базовую инфляцию.

Федеральная резервная система борется с инфляцией с помощью высокой процентной политики, но запланировала первое снижение на 18 сентября. Текущий диапазон основной процентной ставки составляет от 5,25 до 5,50 процента. Председатель ФРС Джером Пауэлл дал финансовым рынкам желанный сигнал о смягчении мер на форуме центрального банка в Джексон-Хоул в августе: пришло время пересмотреть денежно-кредитную политику, объявил глава центрального банка.

Снижение процентных ставок Федеральной резервной системой на следующей неделе может положительно сказаться на экономике. Несмотря на снижение инфляции, высокая базовая инфляция остается проблемой для аналитиков.

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