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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Продолжается заключение бывшего генерального директора Wirecard, Брауна.

После четырех лет в тюрьме окружной суд Мюнхена объявил, что бывший CEO Wirecard Нолан Браун останется в заключении в соответствии с ходом судебного процесса.

 and  Viktoria Klein
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- Продолжается заключение бывшего генерального директора Wirecard, Брауна.

Бывший CEO Wirecard Маркус Браун остается в тюрьме. Уголовный отдел Мюнхенского земельного суда принял это решение после рассмотрения ходатайства Брауна об освобождении. Браун находится в заключении с июля 2020 года, борясь с обвинениями в мошенничестве в бизнесе и организованной преступности, а также растрате. Секретарь суда заявил, что подозрения в причастности Брауна к преступлениям, указанным в ордере, по-прежнему твердые. Кроме того, существует риск бегства и препятствования правосудию.

Браун обвиняется в фальсификации финансовых записей Wirecard с помощью сообщников, что привело к значительным убыткам в размере 3,1 миллиарда евро для банков, предоставивших кредит. По словам Брауна, предыдущая компания DAX вела транзакции в определенных странах через третьи компании Payeasy, Senjo и Al Alam.

Суд скептически относится к якобы партнерству с третьей стороной

Позднее расследование доказательств привело суд к выводу, что якобы деловое партнерство (ТПС) с тремя сообщниками не состоялось. Также не было финансов, управляемых доверителем для Wirecard AG. Браун опровергает это, но его утверждения еще не подтверждены. В настоящее время доказательства не дают убедительных оснований для предоставления необеспеченных кредитов пострадавшим компаниям.

Дальнейшее содержание под стражей оправдано. Значительно строгие критерии для ускорения уголовных процессов по срокам соблюдены.

Комиссия отклонила требования об освобождении Брауна, соглашаясь с решением суда о его содержании под стражей. Несмотря на утверждение Брауна о том, что Wirecard AG использовала третьи компании для транзакций, Комиссия остается скептической и не поддерживает идею необеспеченных кредитов для пострадавших компаний.

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