Продолжается устойчивое воздействие на психологическое благополучие детей и их родителей.

Следуя более чем четырехлетней истории пандемии COVID-19 в Германии, влияние на психическое здоровье детей и родителей все еще очевидно, согласно исследованиям. Исследование, представленное Федеральным институтом исследования населения (BIB) в Висбадене в среду, показывает снижение психического благополучия и увеличение симптомов тревоги и депрессии у детей в течение всего периода дистанционного обучения, особенно в периоды, когда социальные контакты были значительно ограничены. Более того, симптомы депрессии и тревоги значительно усилились в период полового созревания.

Одновременно с этим физическая активность детей и подростков снизилась. В среднем они тратили на 48 минут меньше времени на физическую активность каждый день по сравнению с до пандемийными временами, и эти уровни все еще не восстановились. Гелена Людвиг-Вальц из BIB заявила: "Психическое и физическое здоровье молодых людей серьезно пострадали во время пандемии и частично восстановились". Важно поощрять психическое здоровье и физическую активность, чтобы минимизировать долгосрочные негативные последствия.

Между тем, родители также столкнулись с ограничениями. Матери детей в возрасте до 10 лет испытали наиболее значительное снижение общего благополучия, и их удовлетворенность жизнью оставалась ниже, чем у отцов, в течение всей пандемии. Их удовлетворенность жизнью достигла рекордно низкого уровня в апреле и мае 2021 года, когда ограничения действовали в течение нескольких месяцев.

Только когда были сняты защитные меры, благополучие улучшилось снова. Матиас Хюбнер из BIB подчеркнул: "Этот опыт служит важным уроком, особенно в текущих условиях нехватки кадров в детских садах и школах".

Снижение психического благополучия детей во время дистанционного обучения существенно повлияло и на их родителей, что привело к снижению удовлетворенности жизнью матерей маленьких детей. Это было особенно заметно в разгар пандемических ограничений в апреле и мае 2021 года.

Учитывая влияние пандемии tanto на детей, как и на родителей, важно, чтобы школы и детские сады уделяли приоритетное внимание продвижению психического здоровья и поощрению физической активности, даже в условиях нехватки кадров.

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