Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиРодители

Продолжается устойчивое воздействие на психологическое благополучие детей и их родителей.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Растет количество людей в ЕС, сталкивающихся с проблемами психического здоровья. В ответ на это...
Растет количество людей в ЕС, сталкивающихся с проблемами психического здоровья. В ответ на это Комиссия ЕС предполагает предложить помощь более чем на миллиард евро, предлагая двадцать различных стратегий для реализации.

Продолжается устойчивое воздействие на психологическое благополучие детей и их родителей.

Следуя более чем четырехлетней истории пандемии COVID-19 в Германии, влияние на психическое здоровье детей и родителей все еще очевидно, согласно исследованиям. Исследование, представленное Федеральным институтом исследования населения (BIB) в Висбадене в среду, показывает снижение психического благополучия и увеличение симптомов тревоги и депрессии у детей в течение всего периода дистанционного обучения, особенно в периоды, когда социальные контакты были значительно ограничены. Более того, симптомы депрессии и тревоги значительно усилились в период полового созревания.

Одновременно с этим физическая активность детей и подростков снизилась. В среднем они тратили на 48 минут меньше времени на физическую активность каждый день по сравнению с до пандемийными временами, и эти уровни все еще не восстановились. Гелена Людвиг-Вальц из BIB заявила: "Психическое и физическое здоровье молодых людей серьезно пострадали во время пандемии и частично восстановились". Важно поощрять психическое здоровье и физическую активность, чтобы минимизировать долгосрочные негативные последствия.

Между тем, родители также столкнулись с ограничениями. Матери детей в возрасте до 10 лет испытали наиболее значительное снижение общего благополучия, и их удовлетворенность жизнью оставалась ниже, чем у отцов, в течение всей пандемии. Их удовлетворенность жизнью достигла рекордно низкого уровня в апреле и мае 2021 года, когда ограничения действовали в течение нескольких месяцев.

Только когда были сняты защитные меры, благополучие улучшилось снова. Матиас Хюбнер из BIB подчеркнул: "Этот опыт служит важным уроком, особенно в текущих условиях нехватки кадров в детских садах и школах".

Снижение психического благополучия детей во время дистанционного обучения существенно повлияло и на их родителей, что привело к снижению удовлетворенности жизнью матерей маленьких детей. Это было особенно заметно в разгар пандемических ограничений в апреле и мае 2021 года.

Учитывая влияние пандемии tanto на детей, как и на родителей, важно, чтобы школы и детские сады уделяли приоритетное внимание продвижению психического здоровья и поощрению физической активности, даже в условиях нехватки кадров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Мелания Трамп, бывшая первая леди, выступает на Национальном съезде Республиканской партии в...
Политика

Мелания Трамп выражает гордость за свои прошлые начинания в качестве модели, специально ссылаясь на ее обнаженные фотосессии.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, поделилась свежим видео в социальных сетях во вторник, оправдывая свои прошлые работы в качестве модели в обнаженном виде, в то же время рекламируя свой последний труд.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Этот документ описывает:
Политика

Военные США отправляют войска "Арктических Ангелов" в отдаленный регион Аляски в ответ на российские военные учения.

На прошлой неделе personale армии США были направлены на изолированный остров к юго-востоку от Аляски, проводились оборонительные операции для защиты сил в связи с ожидаемым усилением российских и китайских военных учений в регионе, согласно заявлению армии.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно