Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВ

Продолжается тенденция увеличения числа выдворений.

В течение первых шести месяцев 2024 года

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Продолжается тенденция увеличения числа выдворений.

В первой половине 2024 года депортации резко возросли. По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, около 9500 человек были высланы из Германии. Это существенно больше, чем 7861 депортация, зарегистрированные в том же периоде предыдущего года, и 16 430 в 2023 году по сравнению с примерно 13 000 в 2022 году.

Самой большой группой среди депортированных были граждане Турции - 915 человек. За ними следовали граждане Грузии (839), Северной Македонии (774), Афганистана (675), Албании (586) и Сирии (534). Большинство из них были отправлены обратно в Грузию, Северную Македонию, Австрию, Албанию и Сербию. Германия в настоящее время не депортирует в Сирию и Афганистан, что является предметом дискуссий на уровне федерального правительства после смертельного ножевого ранения полицейского в Мангейме в конце мая.

В первой половине 2024 года подавляющее большинство из 9465 депортированных были отправлены на самолете, в частности 7848 человек. В примерно одной трети всех депортаций (3043 случаев) применялось Регулирование Дублина, в результате чего люди возвращались в европейскую страну, ответственную за их процедуру убежища, так как они были первой страной въезда. В 164 случаях люди были депортированы в Болгарию, в том числе потенциальное место перевода нападавшего из Солінгена.

В первой половине 2024 года резкий рост депортаций привел к тому, что из Германии было выслано 9500 человек. В течение этого периода большинство депортированных были отправлены на самолете из страны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Судья Кетанжи БROWN Джексон обращается к толпе во время события по переименованию в её честь в...
Политика

Судья Джексон выразила свою озабоченность по поводу решения Трампа об иммунитете в CBS.

Судья Верховного суда Кетанжи Браун Джексон выразила обеспокоенность в интервью CBS News в связи с спорным решением Верховного суда, которое предоставило бывшему президенту Дональду Трампу обширную иммунитет. Она заявила, что это решение необоснованно выделяет одного человека из других в...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно