Продолжается тенденция увеличения числа выдворений.

В первой половине 2024 года депортации резко возросли. По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, около 9500 человек были высланы из Германии. Это существенно больше, чем 7861 депортация, зарегистрированные в том же периоде предыдущего года, и 16 430 в 2023 году по сравнению с примерно 13 000 в 2022 году.

Самой большой группой среди депортированных были граждане Турции - 915 человек. За ними следовали граждане Грузии (839), Северной Македонии (774), Афганистана (675), Албании (586) и Сирии (534). Большинство из них были отправлены обратно в Грузию, Северную Македонию, Австрию, Албанию и Сербию. Германия в настоящее время не депортирует в Сирию и Афганистан, что является предметом дискуссий на уровне федерального правительства после смертельного ножевого ранения полицейского в Мангейме в конце мая.

В первой половине 2024 года подавляющее большинство из 9465 депортированных были отправлены на самолете, в частности 7848 человек. В примерно одной трети всех депортаций (3043 случаев) применялось Регулирование Дублина, в результате чего люди возвращались в европейскую страну, ответственную за их процедуру убежища, так как они были первой страной въезда. В 164 случаях люди были депортированы в Болгарию, в том числе потенциальное место перевода нападавшего из Солінгена.

В первой половине 2024 года резкий рост депортаций привел к тому, что из Германии было выслано 9500 человек. В течение этого периода большинство депортированных были отправлены на самолете из страны.

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