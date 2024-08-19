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ЭкономикаНовостиРозничная торговля

Продолжается тенденция к снижению розничных ожиданий.

Потребители Германии проявляют возрастающую фискальную осторожность, сокращая свои расходы на продукты питания, велосипеды и электронные устройства. Также этот экономический сдвиг отрицательно сказывается на розничных магазинах в регионе.

 and  Christian Meier
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- Продолжается тенденция к снижению розничных ожиданий.

Перспективы бизнеса в розничной торговле значительно ухудшились. Индекс Ifo для этой отрасли снизился с -19,5 баллов в июне до -25,4 баллов в июле. Розничные торговцы более осторожно оценивают свою текущую деловую ситуацию, и их оптимизм относительно оставшейся части года также упал. "Сильный рост бизнеса в текущем полугодии теперь менее вероятен", - отмечает эксперт Ifo Патрик Хёппнер. Для второго квартала 54% розничных торговцев упоминают недостаточный спрос. Торговцы велосипедами, одеждой, мебелью и товарами для дома считают свою текущую ситуацию особенно напряженной. Торговцы электроникой и бытовой техникой, а также аптеки сообщают о неблагоприятной тенденции в бизнесе. Также выражают недовольство сектор розничной торговли продуктами питания и автодилеры. В целом, розничная торговля планирует сократить потребность в персонале, добавляет Хёппнер.

Розничная торговля, столкнувшаяся с трудностями, испытывает снижение оптимизма в отношении будущего. В свете недостаточного спроса многие розничные торговцы, в том числе продавцы велосипедов и одежды, планируют сократить потребность в персонале.

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